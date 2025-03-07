07 марта 2025

Вы прямо герои: челябинский замкомполка «Ангел» поздравил девушек-волонтеров в зоне СВО

Челябинский замкомполка «Ангел» презентовал волонтерам в зоне СВО цветы
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«Ангел» поздравил женщин, приехавших на 8 Марта в зону СВО
«Ангел» поздравил женщин, приехавших на 8 Марта в зону СВО Фото:

Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил женщин-волонтеров с Международным женским днем. Он назвал их героями и подарил цветы. 

«Спасибо, что вы есть. Мы вас любим, уважаем. Вы прямо герои, на 8 марта приехать сюда», — заявил Гагарин, обращаясь к девушкам. Видео опубликовал telegram-канал «Народный фронт. Челябинская область».

В зону СВО с гуманитарным грузом также отправился руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Он рассказал Гагарину, что волонтеры «бились» за возможность поехать в командировку. 

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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил женщин-волонтеров с Международным женским днем. Он назвал их героями и подарил цветы.  «Спасибо, что вы есть. Мы вас любим, уважаем. Вы прямо герои, на 8 марта приехать сюда», — заявил Гагарин, обращаясь к девушкам. Видео опубликовал telegram-канал «Народный фронт. Челябинская область». В зону СВО с гуманитарным грузом также отправился руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Он рассказал Гагарину, что волонтеры «бились» за возможность поехать в командировку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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