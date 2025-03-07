Вы прямо герои: челябинский замкомполка «Ангел» поздравил девушек-волонтеров в зоне СВО

Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел» поздравил женщин-волонтеров с Международным женским днем. Он назвал их героями и подарил цветы.
«Спасибо, что вы есть. Мы вас любим, уважаем. Вы прямо герои, на 8 марта приехать сюда», — заявил Гагарин, обращаясь к девушкам. Видео опубликовал telegram-канал «Народный фронт. Челябинская область».
В зону СВО с гуманитарным грузом также отправился руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Он рассказал Гагарину, что волонтеры «бились» за возможность поехать в командировку.
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