Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию в том, что она является главным «поджигателем» глобального конфликта, подобно своей роли накануне обеих мировых войн прошлого века. По мнению СВР, текущая политика Лондона может привести к серьезным международным последствиям.
«Лондон выступает в качестве главного поджигателя глобального конфликта», — подчеркнули в СВР. Сообщение службы передает РИА Новости. Там также добавили, что потеря Украины, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и морской блокаде РФ. В ведомстве также отметили, что Британия занималась провокациями в преддверии мировых войн в 20 веке.
Дополнительно, в докладе СВР говорится о том, что Лондон активно использует свое положение для влияния на политическую обстановку в Европе и за ее пределами, что может привести к усилению напряженности на международной арене. Эти действия, как предполагается, направлены на ослабление позиций России.
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