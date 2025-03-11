«Не хватало кислорода, воды»: Хинштейн раскрыл подробности операции «Труба» после встречи с бойцами

Бойцы ВС РФ преодолели 14 километров по газовой магистрали, проведя под землей шесть суток без достаточного количества кислорода и воды, но с несгибаемой волей и силой духа. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сейчас ребята под наблюдением врачей. Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Операция «Труба», проведенная ВС РФ, позволила бойцам проникнуть в тыл ВСУ, используя незадействованный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, минуя таким образом дроны, мины и технику противника. Этот марш-бросок длиной около 11 километров стал ключевым элементом контрнаступления на курском направлении и способствовал достижению стратегических целей российских войск.
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