В Финляндии увидели признаки подготовки ЕС к войне с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил серьезные опасения по поводу возможности военного конфликта между значительной частью европейских стран и Россией. О своих мыслях он сообщил в социальной сети X.
По его словам, США настраивают контакт с Россией, пока другие страны наоборот теряют его. «США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией», — написал он в соцсети.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ разрешения кризиса между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью для Bloomberg TV Стубб предложил им «поступить как финны»: успокоиться, сходить в сауну и возобновить международный контакт. Он заявил, что иногда традиционные методы дипломатии не дают ожидаемых результатов, и в таких случаях стоит прибегать к более нетрадиционным обстоятельствам.
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