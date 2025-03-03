Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну

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Трампу и Зеленскому следует сходить в сауну, подышать и вернуться к переговорам, считает глава Финляндии
Трампу и Зеленскому следует сходить в сауну, подышать и вернуться к переговорам, считает глава Финляндии Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ разрешения кризиса между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью для Bloomberg TV Stubb предложил им «поступить как финны»: успокоиться, сходить в сауну и возобновить международный.

Стубб заявил, что иногда традиционные методы дипломатии не дают ожидаемых результатов, и в таких случаях стоит прибегать к более нетрадиционным обстоятельствам. «Сделать глубокую тревогу, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол», — посоветовал он.

Президент Франции также высказал мнение, что новый раунд переговоров между Трампом и Зеленским должен включить обсуждение урегулирования ситуации в Украине и подписание соглашения по редкоземельным металлам. Стубб уверен, что такое соглашение может стать ключевым элементом в более расширенной сделке, которая приведет к прекращению огня и возобновлению мирного режима.

Трамп и Зеленский публично поссорились в Белом доме. Хозяин Овального кабинета раскритиковал главу Украины за позицию по конфликту, а Зеленский настаивал на продолжении военных действий и требовал гарантий безопасности. Это вызвало резкую реакцию американского лидера. Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и подчеркнул, что будет разговаривать с ним, только когда тот подтвердит готовность к мирным переговорам.

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Президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ разрешения кризиса между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью для Bloomberg TV Stubb предложил им «поступить как финны»: успокоиться, сходить в сауну и возобновить международный. Стубб заявил, что иногда традиционные методы дипломатии не дают ожидаемых результатов, и в таких случаях стоит прибегать к более нетрадиционным обстоятельствам. «Сделать глубокую тревогу, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол», — посоветовал он. Президент Франции также высказал мнение, что новый раунд переговоров между Трампом и Зеленским должен включить обсуждение урегулирования ситуации в Украине и подписание соглашения по редкоземельным металлам. Стубб уверен, что такое соглашение может стать ключевым элементом в более расширенной сделке, которая приведет к прекращению огня и возобновлению мирного режима. Трамп и Зеленский публично поссорились в Белом доме. Хозяин Овального кабинета раскритиковал главу Украины за позицию по конфликту, а Зеленский настаивал на продолжении военных действий и требовал гарантий безопасности. Это вызвало резкую реакцию американского лидера. Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и подчеркнул, что будет разговаривать с ним, только когда тот подтвердит готовность к мирным переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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