Президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный способ разрешения кризиса между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью для Bloomberg TV Stubb предложил им «поступить как финны»: успокоиться, сходить в сауну и возобновить международный.
Стубб заявил, что иногда традиционные методы дипломатии не дают ожидаемых результатов, и в таких случаях стоит прибегать к более нетрадиционным обстоятельствам. «Сделать глубокую тревогу, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол», — посоветовал он.
Президент Франции также высказал мнение, что новый раунд переговоров между Трампом и Зеленским должен включить обсуждение урегулирования ситуации в Украине и подписание соглашения по редкоземельным металлам. Стубб уверен, что такое соглашение может стать ключевым элементом в более расширенной сделке, которая приведет к прекращению огня и возобновлению мирного режима.
Трамп и Зеленский публично поссорились в Белом доме. Хозяин Овального кабинета раскритиковал главу Украины за позицию по конфликту, а Зеленский настаивал на продолжении военных действий и требовал гарантий безопасности. Это вызвало резкую реакцию американского лидера. Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и подчеркнул, что будет разговаривать с ним, только когда тот подтвердит готовность к мирным переговорам.
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