Пресс-секретарь Трампа назвала его разговор с Зеленским «фантастическим»

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был «фантастическим». Такое мнение выразила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт. Она отметила, что стороны сильно продвинулись в решении украинского кризиса.
«Стороны сильно продвинулись», — отметила Ливитт, добавив, что разговор был «фантастическим». Она также отметила, что в ходе беседы также обсуждались важные вопросы, связанные с безопасностью украинских атомных электростанций и общей энергетической сферой.
Сегодня, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Он длился почти час. По итогам беседы Зеленский пообещал Трампу прекратить атаки на российские энергообъекты. Они также договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня. Сам президент США назвал разговор «очень хорошим».
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