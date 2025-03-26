Генсек НАТО заявил, что альянс будет размещать войска на границе с Россией

Страны НАТО вправе самостоятельно определять свою политику в ответ на призывы Москвы не размещать силы блока у ее границ. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил, отвечая на вопрос о возможных условиях мирного урегулирования на Украине.
«Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров… но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса», — сказал Рютте. По его словам, позиция НАТО не связана с переговорами по Украине.
Генсек также отметил, что альянс будет принимать решения исходя из собственных интересов. Он не уточнил, какие конкретно шаги могут последовать в ответ на действия России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток стало причиной начала спецоперации. Он отметил, что это не Россия двигалась к границам стран НАТО, а НАТО подошло вплотную к России, и подчеркнул, что страна только защищает своих людей на исторических территориях.
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