Путин наградил Москалькову орденом

Российский президент Владимир Путин наградил омбудсмена по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Указом президента РФ Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — приводит заявление Матвиенко ТАСС. Спикер Совфеда отметила, что таким образом уполномоченного по правам человека отметили за вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов россиян, а также добросовестный труд на протяжении многих лет.
Москалькова выступила на заседании Совфеда с докладом о проделанной работе за прошлый год. Матвиенко поздравила ее с наградой и высокой оценкой со стороны руководства страны, пошутив, что можно уже не слушать ее доклад. «Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой», — отметила она.
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