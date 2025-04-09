09 апреля 2025

Новейшие вертолеты Ми-28НМ уничтожают ВСУ ракетами ЛМУР

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«Летающие танки» Ми-28НМ громят ВСУ (фото из архива)
«Летающие танки» Ми-28НМ громят ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вертолеты Ми-28НМ успешно применяют новые легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР (Х-39) для уничтожения ВСУ, сообщают telegram-каналы. С помощью этих ракет была ликвидирована украинская командная позиция, которая контролировала действия беспилотников.

«Живая боевая работа экипажа Ми-28нм ЛМУР Х-39 по поражению пункта управления БПЛА противника. Лаконично. Кратко. Профессионально!» — пишет telegram-канал «Бортовой журнал военлета». Прямое попадание ракеты ЛМУР в крышу многоэтажки привело к полному разрушению объекта, эксплуатируемого ВСУ.

Ми-28 НМ, известный как «летающий танк», оборудован современными прицельными системами, которые позволяют обнаруживать цели в любое время суток и на максимальной дальности. Вертолет может нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение.

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Российские вертолеты Ми-28НМ успешно применяют новые легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР (Х-39) для уничтожения ВСУ, сообщают telegram-каналы. С помощью этих ракет была ликвидирована украинская командная позиция, которая контролировала действия беспилотников. «Живая боевая работа экипажа Ми-28нм ЛМУР Х-39 по поражению пункта управления БПЛА противника. Лаконично. Кратко. Профессионально!» — пишет telegram-канал «Бортовой журнал военлета». Прямое попадание ракеты ЛМУР в крышу многоэтажки привело к полному разрушению объекта, эксплуатируемого ВСУ. Ми-28 НМ, известный как «летающий танк», оборудован современными прицельными системами, которые позволяют обнаруживать цели в любое время суток и на максимальной дальности. Вертолет может нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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