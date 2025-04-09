Новейшие вертолеты Ми-28НМ уничтожают ВСУ ракетами ЛМУР

Российские вертолеты Ми-28НМ успешно применяют новые легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР (Х-39) для уничтожения ВСУ, сообщают telegram-каналы. С помощью этих ракет была ликвидирована украинская командная позиция, которая контролировала действия беспилотников.
«Живая боевая работа экипажа Ми-28нм ЛМУР Х-39 по поражению пункта управления БПЛА противника. Лаконично. Кратко. Профессионально!» — пишет telegram-канал «Бортовой журнал военлета». Прямое попадание ракеты ЛМУР в крышу многоэтажки привело к полному разрушению объекта, эксплуатируемого ВСУ.
Ми-28 НМ, известный как «летающий танк», оборудован современными прицельными системами, которые позволяют обнаруживать цели в любое время суток и на максимальной дальности. Вертолет может нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение.
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