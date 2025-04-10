Челябинский бизнес на четверть увеличил инвестиции в цеха и станки

Предприятия Челябинской области в 2024 году в номинальном выражении сделали на 23% больше инвестиций в цеха, станки и другие основные фонды. Как следует из отчета Челябинскстата, сравнение в сопоставимых ценах дает чуть более скромные значения — 14%.
«Инвестиции в основной капитал в Челябинской области: январьдекабрь 2023 года — 446,086 млрд рублей, январь-декабрь 2023 года — 549,101 млрд рублей. В процентах к соответствующему периоду предыдущего года 114%», — отмечено в отчете Челябинскстата.
Первый квартал 2024 года показал значительно более оптимистичные показатели, чем в предыдущий период. Если в 2023 году наблюдалось падение размера инвестиций на 14,5%, то в 2024 году — рост 36,8%. Отчасти превышение объясняется эффектом низкой базы для сравнения в 2023 году.
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