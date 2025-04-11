В Челябинске семье ребенка-аутиста выставили счет за бассейн на 100 тысяч рублей

Мать ребенка с аутизмом из Челябинска пожаловалась на дорогие занятия в расположенном рядом бассейне. Семье из трех человек предложили абонемент стоимостью около 100 тысяч рублей. Женщина обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой сделать спорт для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступнее, рассказали в «Народном фронте» региона.
«В ближайшем спортклубе с большим и современным бассейном ей запретили сопровождать сына бесплатно. Оказалось, чтобы просто пройти с ребенком в зону для занятий, ей нужно купить абонемент на него, на себя, а раз не с кем оставить четырехлетнюю дочь — то и на нее тоже. Общая стоимость „проходок“ составила почти 100 тысяч рублей», — объяснили активисты движения.
В других районах города расположены бассейны, условия в которых более привлекательны, но они находятся на значительном удалении. Согласно заявлениям матери Никиты, в Курчатовском районе Челябинска около 500 жителей столкнулись с аналогичными проблемами.
Жительница Челябинска, выступая от лица родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, обратилась к президенту во время прямой линии. Также Народный фронт Челябинской области направил обращения местным властям с просьбой рассмотреть вопрос о включении специализированных программ для детей с особыми потребностями в существующую спортивную инфраструктуру региона.
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