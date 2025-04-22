В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд. Фото

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Температура воздуха достигла 24 градусов
Температура воздуха достигла 24 градусов Фото:

Метеостанция Екатеринбурга днем 22 апреля установила новый температурный рекорд, который держался с 2010 года. Он составил 24 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре.

«Для данного дня это самое высокое значение. Прежний рекорд 23,4 градуса был отмечен в 2010 году», — следует из поста в telegram-канале синоптиков.

Несмотря на жаркий день, накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В нем говорилось о сильном ветре с мощными порывами до 18 метров в секунду.

Большинство горожан не ожидали резкого потепления
Большинство горожан не ожидали резкого потепления
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Выдался идеальный день для прогулки по набережной
Выдался идеальный день для прогулки по набережной
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Сильный ветер не давал расслабиться екатеринбуржцам
Сильный ветер не давал расслабиться екатеринбуржцам
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Метеостанция Екатеринбурга днем 22 апреля установила новый температурный рекорд, который держался с 2010 года. Он составил 24 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре. «Для данного дня это самое высокое значение. Прежний рекорд 23,4 градуса был отмечен в 2010 году», — следует из поста в telegram-канале синоптиков. Несмотря на жаркий день, накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В нем говорилось о сильном ветре с мощными порывами до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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