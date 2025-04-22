Температура воздуха достигла 24 градусов
Метеостанция Екатеринбурга днем 22 апреля установила новый температурный рекорд, который держался с 2010 года. Он составил 24 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре.
«Для данного дня это самое высокое значение. Прежний рекорд 23,4 градуса был отмечен в 2010 году», — следует из поста в telegram-канале синоптиков.
Несмотря на жаркий день, накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан. В нем говорилось о сильном ветре с мощными порывами до 18 метров в секунду.
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