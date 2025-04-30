Машина влетела в толпу людей в Копенгагене

В Копенгагене автомобиль врезался в толпу людей. Об этом сообщает телеканал TV2.
«Автомобиль врезался в толпу людей перед зданием в центре Копенгагена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в результате инцидента несколько человек получили травмы. По свидетельству очевидца, машина ехала на полной скорости.
На месте происшествия работают три машины скорой помощи, два пожарных автомобиля и полиция. Ведется оказание медицинской помощи, один из пострадавших был реанимирован и пришел в сознание. В результате наезда водитель скрылся с места происшествия. По данным полиции, за рулем находился пожилой мужчина, который потерял управление.
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