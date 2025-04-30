Машина влетела в толпу людей в Копенгагене

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Автомобиль врезался в толпу (архивное фото)
Автомобиль врезался в толпу (архивное фото) Фото:

В Копенгагене автомобиль врезался в толпу людей. Об этом сообщает телеканал TV2.

«Автомобиль врезался в толпу людей перед зданием в центре Копенгагена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в результате инцидента несколько человек получили травмы. По свидетельству очевидца, машина ехала на полной скорости.

На месте происшествия работают три машины скорой помощи, два пожарных автомобиля и полиция. Ведется оказание медицинской помощи, один из пострадавших был реанимирован и пришел в сознание. В результате наезда водитель скрылся с места происшествия. По данным полиции, за рулем находился пожилой мужчина, который потерял управление. 

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В Копенгагене автомобиль врезался в толпу людей. Об этом сообщает телеканал TV2. «Автомобиль врезался в толпу людей перед зданием в центре Копенгагена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в результате инцидента несколько человек получили травмы. По свидетельству очевидца, машина ехала на полной скорости. На месте происшествия работают три машины скорой помощи, два пожарных автомобиля и полиция. Ведется оказание медицинской помощи, один из пострадавших был реанимирован и пришел в сознание. В результате наезда водитель скрылся с места происшествия. По данным полиции, за рулем находился пожилой мужчина, который потерял управление. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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