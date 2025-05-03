Как подготовить домашнюю кошку к поездке на дачу

Кошки являются территориальными животными, поэтому смена обстановки и любые поездки вызывают у них значительный стресс. В связи с этим подготовку к переезду питомца, например, на дачу, рекомендуется начинать заблаговременно. Об этом рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
«Животных, когда мы вывозим их на дачу или в частный сектор, нужно обязательно обработать от паразитов: от внешних и внутренних», — подчеркнула Сиротина в интервью радио Sputnik. Оптимальным вариантом, по словам ветврача, является предварительная подготовка, включающая не только обработку, но и вакцинацию питомца.
Кроме того, при любых поездках с животными следует позаботиться о снижении их стресса. Для этого стоит использовать специальные успокаивающие средства, способствующие стабилизации эмоционального состояния животных.
Сиротина также отмечает, что в случае проживания в частном доме существует риск, что животное убежит. Поэтому рекомендуется разместить питомца в отдельном помещении и убедиться, что он не имеет возможности самостоятельно покинуть комнату, открыть двери или окна и выйти в незнакомое пространство.
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