Как подготовить домашнюю кошку к поездке на дачу

Ветврач Сиротина: домашнюю кошку к переездам на дачу следует готовить заранее
© Служба новостей «URA.RU»
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В незнакомой среде домашние кошки могут испытывать большой стресс, отмечает Сиротина
В незнакомой среде домашние кошки могут испытывать большой стресс, отмечает Сиротина Фото:

Кошки являются территориальными животными, поэтому смена обстановки и любые поездки вызывают у них значительный стресс. В связи с этим подготовку к переезду питомца, например, на дачу, рекомендуется начинать заблаговременно. Об этом рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

«Животных, когда мы вывозим их на дачу или в частный сектор, нужно обязательно обработать от паразитов: от внешних и внутренних», — подчеркнула Сиротина в интервью радио Sputnik. Оптимальным вариантом, по словам ветврача, является предварительная подготовка, включающая не только обработку, но и вакцинацию питомца.

Кроме того, при любых поездках с животными следует позаботиться о снижении их стресса. Для этого стоит использовать специальные успокаивающие средства, способствующие стабилизации эмоционального состояния животных.

Сиротина также отмечает, что в случае проживания в частном доме существует риск, что животное убежит. Поэтому рекомендуется разместить питомца в отдельном помещении и убедиться, что он не имеет возможности самостоятельно покинуть комнату, открыть двери или окна и выйти в незнакомое пространство.

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Кошки являются территориальными животными, поэтому смена обстановки и любые поездки вызывают у них значительный стресс. В связи с этим подготовку к переезду питомца, например, на дачу, рекомендуется начинать заблаговременно. Об этом рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. «Животных, когда мы вывозим их на дачу или в частный сектор, нужно обязательно обработать от паразитов: от внешних и внутренних», — подчеркнула Сиротина в интервью радио Sputnik. Оптимальным вариантом, по словам ветврача, является предварительная подготовка, включающая не только обработку, но и вакцинацию питомца. Кроме того, при любых поездках с животными следует позаботиться о снижении их стресса. Для этого стоит использовать специальные успокаивающие средства, способствующие стабилизации эмоционального состояния животных. Сиротина также отмечает, что в случае проживания в частном доме существует риск, что животное убежит. Поэтому рекомендуется разместить питомца в отдельном помещении и убедиться, что он не имеет возможности самостоятельно покинуть комнату, открыть двери или окна и выйти в незнакомое пространство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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