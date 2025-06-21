Названа причина смерти звезды «Иронии судьбы» Талызиной

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина скончалась из-за онкологии
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Талызина накануне смерти находилась на домашнем лечении
Талызина накануне смерти находилась на домашнем лечении Фото:

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по фильму «Ирония судьбы», ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Причиной смерти актрисы стала онкология», — написал telegram-канал. Там уточнили, что этой весной состояние актрисы заметно ухудшилось. В марте ей оказывали неотложную помощь из-за сильной тошноты и болей, после чего был диагностирован рак поджелудочной железы. В последние недели Талызина находилась на домашнем лечении.

За свою карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по фильму «Ирония судьбы», ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Причиной смерти актрисы стала онкология», — написал telegram-канал. Там уточнили, что этой весной состояние актрисы заметно ухудшилось. В марте ей оказывали неотложную помощь из-за сильной тошноты и болей, после чего был диагностирован рак поджелудочной железы. В последние недели Талызина находилась на домашнем лечении. За свою карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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