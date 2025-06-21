Названа причина смерти звезды «Иронии судьбы» Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по фильму «Ирония судьбы», ушла из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Причиной смерти актрисы стала онкология», — написал telegram-канал. Там уточнили, что этой весной состояние актрисы заметно ухудшилось. В марте ей оказывали неотложную помощь из-за сильной тошноты и болей, после чего был диагностирован рак поджелудочной железы. В последние недели Талызина находилась на домашнем лечении.
За свою карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба» и «Гостья из будущего».
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