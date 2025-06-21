Россияне спустя три дня наконец-то смогли улететь из Египта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне прилетят в Казань в 13:20 по мск
Россияне прилетят в Казань в 13:20 по мск Фото:

Граждане России, находившиеся на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, смогли вылететь в Казань после трехдневной задержки рейса. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Пассажиры египетской чартерной авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань в 08:30 МСК», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Он отметил, что первоначально вылет пассажиров был запланирован на 23:59 19 июня, однако их самолет прибудет в столицу Татарстана только примерно в 13:20 по московскому времени.

Более 50 российских туристов три дня не могли вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань. Пассажиры, среди которых есть семьи с детьми, каждый раз узнают об отмене рейса только в аэропорту и возвращаются в отели. Причины задержки не объясняются, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане России, находившиеся на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, смогли вылететь в Казань после трехдневной задержки рейса. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Пассажиры египетской чартерной авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань в 08:30 МСК», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Он отметил, что первоначально вылет пассажиров был запланирован на 23:59 19 июня, однако их самолет прибудет в столицу Татарстана только примерно в 13:20 по московскому времени. Более 50 российских туристов три дня не могли вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань. Пассажиры, среди которых есть семьи с детьми, каждый раз узнают об отмене рейса только в аэропорту и возвращаются в отели. Причины задержки не объясняются, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...