История с передачей Киеву тела российского военнослужащего могла быть использована Украиной для давления на Россию из-за несоответствия пропорций в обмене телами погибших. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.
«Тело указанного военнослужащего было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более 6 тысяч останков. И вдруг, именно когда нужно „уколоть“ Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — заявил источник ТАСС.
Он добавил, что переговорной группе сообщили, что это тело попало на Украину во время февральской репатриации из России и изначально классифицировалось как «неопознанное». Собеседник агентства также указал, что при теле в феврале не было военного билета, так как во время экспертизы останки тщательно проверяются, что исключает возможность его наличия на тот момент.
Ранее Россия передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, в то время как Киев вернул Москве только 78 тел. После этого в украинских СМИ начали появляться публикации о предполагаемой подмене тел российских военнослужащих.
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, подверг критике власти Украины за распространение недостоверной информации о передаче тел погибших. Мединский провел параллели между такими действиями и методами пропаганды, использовавшимися министром нацистской Германии Йозефом Геббельсом. По словам Мединского, западные средства массовой информации по инициативе Киева распространяют сообщения о том, что Россия якобы вместе с телами украинских военнослужащих передавала также останки своих солдат, передает «Царьград».
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