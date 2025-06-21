Украина пыталась уколоть РФ историей с переданным телом российского бойца

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История с телом российского военнослужащего появилась, когда Украине вернули останки
История с телом российского военнослужащего появилась, когда Украине вернули останки Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

История с передачей Киеву тела российского военнослужащего могла быть использована Украиной для давления на Россию из-за несоответствия пропорций в обмене телами погибших. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

«Тело указанного военнослужащего было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более 6 тысяч останков. И вдруг, именно когда нужно „уколоть“ Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — заявил источник ТАСС. 

Он добавил, что переговорной группе сообщили, что это тело попало на Украину во время февральской репатриации из России и изначально классифицировалось как «неопознанное». Собеседник агентства также указал, что при теле в феврале не было военного билета, так как во время экспертизы останки тщательно проверяются, что исключает возможность его наличия на тот момент.

Ранее Россия передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, в то время как Киев вернул Москве только 78 тел. После этого в украинских СМИ начали появляться публикации о предполагаемой подмене тел российских военнослужащих. 

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, подверг критике власти Украины за распространение недостоверной информации о передаче тел погибших. Мединский провел параллели между такими действиями и методами пропаганды, использовавшимися министром нацистской Германии Йозефом Геббельсом. По словам Мединского, западные средства массовой информации по инициативе Киева распространяют сообщения о том, что Россия якобы вместе с телами украинских военнослужащих передавала также останки своих солдат, передает «Царьград».

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История с передачей Киеву тела российского военнослужащего могла быть использована Украиной для давления на Россию из-за несоответствия пропорций в обмене телами погибших. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе. «Тело указанного военнослужащего было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более 6 тысяч останков. И вдруг, именно когда нужно „уколоть“ Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — заявил источник ТАСС.  Он добавил, что переговорной группе сообщили, что это тело попало на Украину во время февральской репатриации из России и изначально классифицировалось как «неопознанное». Собеседник агентства также указал, что при теле в феврале не было военного билета, так как во время экспертизы останки тщательно проверяются, что исключает возможность его наличия на тот момент. Ранее Россия передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, в то время как Киев вернул Москве только 78 тел. После этого в украинских СМИ начали появляться публикации о предполагаемой подмене тел российских военнослужащих.  Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, подверг критике власти Украины за распространение недостоверной информации о передаче тел погибших. Мединский провел параллели между такими действиями и методами пропаганды, использовавшимися министром нацистской Германии Йозефом Геббельсом. По словам Мединского, западные средства массовой информации по инициативе Киева распространяют сообщения о том, что Россия якобы вместе с телами украинских военнослужащих передавала также останки своих солдат, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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