Иран завершил новую серию ответных ударов по Израилю, уничтожив все намеченные военные объекты. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля была завершена восемнадцатая волна операции „Правдивое обещание 3“», — говорится в сообщении КСИР, опубликованном IRIB. По их информации, удары наносились с использованием большого количества дронов-камикадзе, беспилотников Shahed-136, а также высокоточных ракет на твердом и жидком топливе.
Ответные действия Ирана произошли после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию «Восстающий лев». Тель-Авив обвинил иранские власти в реализации секретной военно-ядерной программы. В результате воздушных налетов и рейдов диверсионных групп под ударом оказались иранские атомные объекты, военные базы, генералы, физики-ядерщики, а также средства ПВО и ракетные установки.
Иран отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 июня заявил, что инспекторы агентства не обнаружили доказательств существования у Ирана такой программы. В Тегеране пообещали законный и мощный ответ на действия Израиля и начали бить по его военным объектам и важным центрам инфраструктуры, назвав эту операцию «Правдивое обещание 3».
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