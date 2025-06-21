Иран уничтожил все обозначенные цели в Израиле

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Иран заявил об успешном проведении восемнадцатой волны операции «Правдивое обещание 3»
Иран заявил об успешном проведении восемнадцатой волны операции «Правдивое обещание 3» Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иран завершил новую серию ответных ударов по Израилю, уничтожив все намеченные военные объекты. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля была завершена восемнадцатая волна операции „Правдивое обещание 3“», — говорится в сообщении КСИР, опубликованном IRIB. По их информации, удары наносились с использованием большого количества дронов-камикадзе, беспилотников Shahed-136, а также высокоточных ракет на твердом и жидком топливе.

Ответные действия Ирана произошли после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию «Восстающий лев». Тель-Авив обвинил иранские власти в реализации секретной военно-ядерной программы. В результате воздушных налетов и рейдов диверсионных групп под ударом оказались иранские атомные объекты, военные базы, генералы, физики-ядерщики, а также средства ПВО и ракетные установки.

Иран отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 июня заявил, что инспекторы агентства не обнаружили доказательств существования у Ирана такой программы. В Тегеране пообещали законный и мощный ответ на действия Израиля и начали бить по его военным объектам и важным центрам инфраструктуры, назвав эту операцию «Правдивое обещание 3».

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Иран завершил новую серию ответных ударов по Израилю, уничтожив все намеченные военные объекты. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля была завершена восемнадцатая волна операции „Правдивое обещание 3“», — говорится в сообщении КСИР, опубликованном IRIB. По их информации, удары наносились с использованием большого количества дронов-камикадзе, беспилотников Shahed-136, а также высокоточных ракет на твердом и жидком топливе. Ответные действия Ирана произошли после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию «Восстающий лев». Тель-Авив обвинил иранские власти в реализации секретной военно-ядерной программы. В результате воздушных налетов и рейдов диверсионных групп под ударом оказались иранские атомные объекты, военные базы, генералы, физики-ядерщики, а также средства ПВО и ракетные установки. Иран отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 июня заявил, что инспекторы агентства не обнаружили доказательств существования у Ирана такой программы. В Тегеране пообещали законный и мощный ответ на действия Израиля и начали бить по его военным объектам и важным центрам инфраструктуры, назвав эту операцию «Правдивое обещание 3».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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