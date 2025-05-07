Настя Ивлеева отказалась от бизнеса в России

Блогерша Анастасия Ивлеева больше не является учредителем компании по производству снеков «Коленки пчелы». Об этом пишут журналисты, отмечая, что в настоящий момент бизнеса в России у девушки не осталось — только ИП.
«На данный момент у Ивлеевой нет бизнесов в России — осталось только ИП», — сообщает канал «Светский хроник». Сообщение передает «Газета.ру».
Еще в начале апреля 2025 года стало известно, что выручка фирмы «Коленки пчелы» снизилась до 1,7 млрд рублей в год по сравнению с почти тремя миллиардами рублей на пике популярности. После так называемой «голой вечеринки» в 2023 году, организованной ею же, доходы компании начали падать.
В конце 2024 года Ивлеева зарегистрировала имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака по 26 категориям Международной классификации товаров и услуг. В том числе она планировала выпускать алкоголь, снеки и предоставлять услуги по приготовлению и доставке еды.
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