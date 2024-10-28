Блогерша Настя Ивлеева решила начать продавать алкоголь

Под товарным знаком Насти Ивлеевой планируется продажа алкоголя
Блогер Настя Ивлеева планирует продавать алкоголь под собственным брендом. Она подала заявку на регистрацию товарного знака «Настя Ивлеева» в Роспатенте.
«Поступила заявка на регистрацию товарного знака „Настя Ивлеева“», — передает данные Роспатента «РБК Вино». Отмечается, что в заявку включены категории для алкогольной продукции, снеков и услуг по доставке еды.
Ивлеева уже является соучредителем компании «Коленки Пчелы». Также она владеет несколькими товарными знаками, такими как Hotsy Totsy и Chicha Boom.
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