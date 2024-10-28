Блогерша Настя Ивлеева решила начать продавать алкоголь

Ивлеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака со своим именем
© Служба новостей «URA.RU»
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Под товарным знаком Насти Ивлеевой планируется продажа алкоголя
Под товарным знаком Насти Ивлеевой планируется продажа алкоголя Фото:

Блогер Настя Ивлеева планирует продавать алкоголь под собственным брендом. Она подала заявку на регистрацию товарного знака «Настя Ивлеева» в Роспатенте.

«Поступила заявка на регистрацию товарного знака „Настя Ивлеева“», — передает данные Роспатента «РБК Вино». Отмечается, что в заявку включены категории для алкогольной продукции, снеков и услуг по доставке еды.

Ивлеева уже является соучредителем компании «Коленки Пчелы». Также она владеет несколькими товарными знаками, такими как Hotsy Totsy и Chicha Boom.

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Блогер Настя Ивлеева планирует продавать алкоголь под собственным брендом. Она подала заявку на регистрацию товарного знака «Настя Ивлеева» в Роспатенте. «Поступила заявка на регистрацию товарного знака „Настя Ивлеева“», — передает данные Роспатента «РБК Вино». Отмечается, что в заявку включены категории для алкогольной продукции, снеков и услуг по доставке еды. Ивлеева уже является соучредителем компании «Коленки Пчелы». Также она владеет несколькими товарными знаками, такими как Hotsy Totsy и Chicha Boom.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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