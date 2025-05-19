Путин: РФ готова работать над меморандумом с Украиной

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новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Российская сторона готова рассмотреть возможность подготовки меморандума с Украиной, в котором, среди прочего, может быть предусмотрено прекращение огня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.
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