Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат

Командир-разведчик из Екатеринбурга, получивший серьезное ранение в зоне спецоперации на Украине, остался без выплат, а позже лишился зарплаты. В таком положении мужчина около восьми месяцев пытался прокормить свою семью, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«В прошлом году в бою он получил несколько огнестрельных и осколочных ранений. После госпиталя в сентябре направил документы, необходимые для оформления страховых выплат. Однако за полгода никакого движения документов не произошло. Деньги на счет бойца так и не поступили. Более того, с его слов, в ноябре ему еще и денежное довольствие перестали платить», — написал депутат в своем telegram-канале.
Военнослужащий неоднократно обращался в воинскую часть, однако результатов это не приносило. Позже он обратился к Иванову, а тот направил информацию в военную прокуратуру. Вскоре правоохранители подтвердили нарушение прав бойца. На данный момент солдату уже перечислили все задолженные выплаты.
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