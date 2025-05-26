Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат

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Мужчина пытался добиться выплат порядка восьми месяцев (архивное фото)
Мужчина пытался добиться выплат порядка восьми месяцев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир-разведчик из Екатеринбурга, получивший серьезное ранение в зоне спецоперации на Украине, остался без выплат, а позже лишился зарплаты. В таком положении мужчина около восьми месяцев пытался прокормить свою семью, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«В прошлом году в бою он получил несколько огнестрельных и осколочных ранений. После госпиталя в сентябре направил документы, необходимые для оформления страховых выплат. Однако за полгода никакого движения документов не произошло. Деньги на счет бойца так и не поступили. Более того, с его слов, в ноябре ему еще и денежное довольствие перестали платить», — написал депутат в своем telegram-канале.

Военнослужащий неоднократно обращался в воинскую часть, однако результатов это не приносило. Позже он обратился к Иванову, а тот направил информацию в военную прокуратуру. Вскоре правоохранители подтвердили нарушение прав бойца. На данный момент солдату уже перечислили все задолженные выплаты.

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Командир-разведчик из Екатеринбурга, получивший серьезное ранение в зоне спецоперации на Украине, остался без выплат, а позже лишился зарплаты. В таком положении мужчина около восьми месяцев пытался прокормить свою семью, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «В прошлом году в бою он получил несколько огнестрельных и осколочных ранений. После госпиталя в сентябре направил документы, необходимые для оформления страховых выплат. Однако за полгода никакого движения документов не произошло. Деньги на счет бойца так и не поступили. Более того, с его слов, в ноябре ему еще и денежное довольствие перестали платить», — написал депутат в своем telegram-канале. Военнослужащий неоднократно обращался в воинскую часть, однако результатов это не приносило. Позже он обратился к Иванову, а тот направил информацию в военную прокуратуру. Вскоре правоохранители подтвердили нарушение прав бойца. На данный момент солдату уже перечислили все задолженные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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