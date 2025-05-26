Свердловского бизнесмена уличили в подделке сроков годности масла

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Небезопасное масло отправили в Тюменскую область
Небезопасное масло отправили в Тюменскую область Фото:

Производителя молочной продукции в Свердловской области ООО «Норман» поймали на искусственном увеличении сроков годности сливочного масла. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Уполномоченным лицом предприятия в феврале текущего года были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 144,5 килограмма масла с месячным сроком годности. При этом уполномоченное лицо предприятия продлило сроки годности продукции через производственную транзакцию до трех месяцев, то есть до мая 2025-го», — пояснили там.

Данную продукцию направили в Тюменскую область в адрес компании «Квадрат», которая собиралась продавать масло. Однако инспекторы направили письмо коллегам в соседний регион, чтобы те изъяли небезопасный товар.

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Производителя молочной продукции в Свердловской области ООО «Норман» поймали на искусственном увеличении сроков годности сливочного масла. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства. «Уполномоченным лицом предприятия в феврале текущего года были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 144,5 килограмма масла с месячным сроком годности. При этом уполномоченное лицо предприятия продлило сроки годности продукции через производственную транзакцию до трех месяцев, то есть до мая 2025-го», — пояснили там. Данную продукцию направили в Тюменскую область в адрес компании «Квадрат», которая собиралась продавать масло. Однако инспекторы направили письмо коллегам в соседний регион, чтобы те изъяли небезопасный товар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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