Свердловского бизнесмена уличили в подделке сроков годности масла

Производителя молочной продукции в Свердловской области ООО «Норман» поймали на искусственном увеличении сроков годности сливочного масла. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Уполномоченным лицом предприятия в феврале текущего года были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 144,5 килограмма масла с месячным сроком годности. При этом уполномоченное лицо предприятия продлило сроки годности продукции через производственную транзакцию до трех месяцев, то есть до мая 2025-го», — пояснили там.
Данную продукцию направили в Тюменскую область в адрес компании «Квадрат», которая собиралась продавать масло. Однако инспекторы направили письмо коллегам в соседний регион, чтобы те изъяли небезопасный товар.
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