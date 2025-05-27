Путин назначил нового начальника Росгвардии по Москве

Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров, ранее возглавлявший подмосковное управление ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Указом президента РФ генерал-майор полиции Петр Зоров назначен начальником главного управления Росгвардии по Москве», — рассказали в управлении ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что Зоров имеет большой опыт руководящей работы.
Петр Зоров окончил Московский юридический институт МВД России и начал службу в 1989 году в московском ОМОН. В 2023 году он перешел в Росгвардию, где за год дорос до начальника главка по Московской области. В декабре 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции, также он был удостоен ряда наград.
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