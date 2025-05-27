Путин назначил нового начальника Росгвардии по Москве

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Путин назначил нового главу Росгвардии по Москве
Путин назначил нового главу Росгвардии по Москве Фото:

Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров, ранее возглавлявший подмосковное управление ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

«Указом президента РФ генерал-майор полиции Петр Зоров назначен начальником главного управления Росгвардии по Москве», — рассказали в управлении ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что Зоров имеет большой опыт руководящей работы.

Петр Зоров окончил Московский юридический институт МВД России и начал службу в 1989 году в московском ОМОН. В 2023 году он перешел в Росгвардию, где за год дорос до начальника главка по Московской области. В декабре 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции, также он был удостоен ряда наград.

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Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров, ранее возглавлявший подмосковное управление ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.  «Указом президента РФ генерал-майор полиции Петр Зоров назначен начальником главного управления Росгвардии по Москве», — рассказали в управлении ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что Зоров имеет большой опыт руководящей работы. Петр Зоров окончил Московский юридический институт МВД России и начал службу в 1989 году в московском ОМОН. В 2023 году он перешел в Росгвардию, где за год дорос до начальника главка по Московской области. В декабре 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции, также он был удостоен ряда наград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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