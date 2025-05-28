МИД РФ поставил точку в вопросе о посредничестве между Москвой и Киевом

Москва не обсуждала участие США или других стран в обмене проектами с Киевом по урегулированию конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД. Дипломат также прокомментировала слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который заявил, что Киев якобы передал Вашингтону список условий мирного соглашения. Захарова отметила, что России ничего неизвестно по данному поводу.
По ее словам, российская сторона будет исходить из договоренностей, которые были достигнуты 16 мая в Стамбуле. Согласно им, Россия и Украина подготовят свои видения условий прекращения огня, и после чего напрямую (без участия третьих стран) обменяются документами и обсудят их на следующем раунде.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, пригрозив, что в противном случае Вашингтон может отказаться от роли посредника. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва готова к переговорам без предварительных условий, и никогда от них не отказывалась в отличие от Киева.
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