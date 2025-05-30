Президент Либерии едва не погиб в авиакатастрофе

Президент Либерии Джозеф Ньюма Боакай-старший едва не пострадал в авиапроисшествии. Во время посадки у воздушного судна лопнула шина. Об этом сообщает издание FrontPageAfrica.
«Произошел инцидент на взлётно-посадочной полосе с участием частного самолёта, на борту которого находился президент Джозеф Ньюма Боакай-старший», — пишет FrontPageAfrica. Управление аэропорта Либерии (LAA) оперативно подтвердило, что все пассажиры, включая президента Боакая, были благополучно эвакуированы без травм. Власти подчеркнули, что действия персонала соответствовали стандартным процедурам безопасности. Авиационные эксперты отмечают, что ситуация могла закончиться гораздо трагичнее и призывают правительство обратить особое внимание на состояние авиационной отрасли.
В результате происшествия все запланированные на вечер рейсы были отменены. Крупнейшие авиакомпании, включая Kenya Airways, ASKY и Air Peace, приостановили выполнение своих рейсов. LAA опровергло предположения о том, что инцидент был вызван неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы. По словам представителей аэропорта, покрытие соответствует международным стандартам безопасности, а причиной происшествия стало исключительно механическое повреждение шины самолета.
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