Руководителей СКА выгнали с работы за плохие результаты

По итогам заседания Совета директоров СКА было принято решение об отставке всего руководящего состава, включая операционный менеджмент. Об этом официально сообщил хоккейный клуб СКА.
«Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом», — пишет пресс-служба клуба в официальном telegram-канале. В течение двух последних сезонов СКА не смог выполнить поставленные перед основной командой задачи. Команда вылетела из плей-офф КХЛ на ранних стадиях: во втором раунде в прошлом сезоне и в первом — в нынешнем. Совет директоров признал результаты работы главного тренера Романа Ротенберга, тренерского штаба и менеджмента неудовлетворительными, что и стало основанием для их отставки.
В тот же день был объявлен новый состав Совета директоров. Его возглавил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Анатольевич Маркелов. На пост генерального директора СКА назначен Никита Геннадьевич Стеничкин.
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