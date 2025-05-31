Солдат ВСУ открыл огонь по людям в центре Харькова

Военнослужащий ВС Украины открыл стрельбу из автомата в центре Харькова по людям. Об этом пишут telegram-каналы.
«Военный проявлял агрессию к прохожим. Когда местные [жители] пытались успокоить его, он открыл огонь из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным, опубликованным в украинских Telegram-каналах, украинский военнослужащий осуществил несколько выстрелов в воздух. Сообщается, что в результате данного происшествия пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по задержанию данного военнослужащего.
Ранее стало известно, что в украинском городе Житомир неизвестный бросил гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. От взрыва пострадало шесть человек.
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