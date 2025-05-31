Солдат ВСУ открыл огонь по людям в центре Харькова

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Солдат ВСУ открыл огонь, когда его пытались успокоить местные жители
Солдат ВСУ открыл огонь, когда его пытались успокоить местные жители Фото:

Военнослужащий ВС Украины открыл стрельбу из автомата в центре Харькова по людям. Об этом пишут telegram-каналы.

«Военный проявлял агрессию к прохожим. Когда местные [жители] пытались успокоить его, он открыл огонь из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным, опубликованным в украинских Telegram-каналах, украинский военнослужащий осуществил несколько выстрелов в воздух. Сообщается, что в результате данного происшествия пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по задержанию данного военнослужащего.

Ранее стало известно, что в украинском городе Житомир неизвестный бросил гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. От взрыва пострадало шесть человек.

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Военнослужащий ВС Украины открыл стрельбу из автомата в центре Харькова по людям. Об этом пишут telegram-каналы. «Военный проявлял агрессию к прохожим. Когда местные [жители] пытались успокоить его, он открыл огонь из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным, опубликованным в украинских Telegram-каналах, украинский военнослужащий осуществил несколько выстрелов в воздух. Сообщается, что в результате данного происшествия пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по задержанию данного военнослужащего. Ранее стало известно, что в украинском городе Житомир неизвестный бросил гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. От взрыва пострадало шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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