Мошенники украли десятки миллионов рублей через приложения умерших абонентов

Участникам организованной преступной группы, которые похитили свыше 50 миллионов рублей посредством использования мобильных приложений умерших абонентов, вынесен приговор. Осужденные получили сроки лишения свободы от шести до четырнадцати лет. В состав группы входили сотрудники телекоммуникационных компаний и банков. Общий ущерб от их действий превысил 50 миллионов рублей.
