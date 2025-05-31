В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета

В Житомире (Украина), неизвестный мужчина кинул гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ нацполиции в Житомирской области.
«При детонации [гранаты] пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. После чего неизвестный скрылся с места преступления.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух или более человек, совершенного способом, представляющим опасность для окружающих. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут поиски подозреваемого.
В прошлом году в Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 машин. Никто из граждан тогда не пострадал.
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