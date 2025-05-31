В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета

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В результате взрыва гранаты пострадали шесть человек
В результате взрыва гранаты пострадали шесть человек Фото:

В Житомире (Украина), неизвестный мужчина кинул гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ нацполиции в Житомирской области.

«При детонации [гранаты] пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. После чего неизвестный скрылся с места преступления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух или более человек, совершенного способом, представляющим опасность для окружающих. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут поиски подозреваемого.

В прошлом году в Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 машин. Никто из граждан тогда не пострадал.

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В Житомире (Украина), неизвестный мужчина кинул гранату в группу людей, находившихся рядом с супермаркетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ нацполиции в Житомирской области. «При детонации [гранаты] пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства. После чего неизвестный скрылся с места преступления. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух или более человек, совершенного способом, представляющим опасность для окружающих. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут поиски подозреваемого. В прошлом году в Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 машин. Никто из граждан тогда не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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