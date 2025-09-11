Володин оценил эффективность тестирования детей мигрантов на знание русского языка

За пять месяцев 87,4% детей мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку или не подтвердили законность пребывания в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это — 12,6% <...> 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране", — написал Володин на платформе Max.
Он отметил, что новый закон нацелен на гармонизацию учебного процесса и успешную интеграцию детей в школу, что невозможно без знания русского языка. По его словам, уже отмечается снижение числа заявлений и зачисленных в школы детей мигрантов.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что с апреля по август заявления на поступление в российские школы подали 23 616 детей мигрантов, однако только 8 223 из них предоставили полный комплект документов и были допущены к тестированию по русскому языку.
