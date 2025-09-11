Володин оценил эффективность тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Володин: 87,4% детей мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин заявил, что только без знания русского языка невозможно успешно освоить школьную программу
Володин заявил, что только без знания русского языка невозможно успешно освоить школьную программу Фото:

За пять месяцев 87,4% детей мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку или не подтвердили законность пребывания в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это — 12,6% <...> 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране", — написал Володин на платформе Max.

Он отметил, что новый закон нацелен на гармонизацию учебного процесса и успешную интеграцию детей в школу, что невозможно без знания русского языка. По его словам, уже отмечается снижение числа заявлений и зачисленных в школы детей мигрантов.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что с апреля по август заявления на поступление в российские школы подали 23 616 детей мигрантов, однако только 8 223 из них предоставили полный комплект документов и были допущены к тестированию по русскому языку.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За пять месяцев 87,4% детей мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку или не подтвердили законность пребывания в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это — 12,6% <...> 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране", — написал Володин на платформе Max. Он отметил, что новый закон нацелен на гармонизацию учебного процесса и успешную интеграцию детей в школу, что невозможно без знания русского языка. По его словам, уже отмечается снижение числа заявлений и зачисленных в школы детей мигрантов. Ранее Рособрнадзор сообщал, что с апреля по август заявления на поступление в российские школы подали 23 616 детей мигрантов, однако только 8 223 из них предоставили полный комплект документов и были допущены к тестированию по русскому языку.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...