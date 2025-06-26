Кремль озвучил точное число вернувшихся с СВО россиян

Около 137 тысяч участников спецоперации уже вернулись домой с фронта. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), которое прошло в Национальном центре «Россия».
«Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись [домой] с фронтов специальной военной операции», — рассказал Сергей Новиков, его слова передает ТАСС. По его словам, большая часть вернувшихся бойцов — молодые люди в возрасте до 35 лет, что соответствует целевой аудитории Росмолодежи. Он отметил большое количество мер поддержки для вернувшихся с СВО, но подчеркнул необходимость организовывать переобучение для них, поскольку многие из них получали существенные денежные выплаты в зоне проведения СВО, и после возвращения их семьи не должны столкнуться с падением дохода.
Он отметил, что сейчас на региональном уровне реализуются меры по переобучению и трудоустройству бойцов. Новиков выразил уверенность, что Росмолодежь способна помочь бывшим участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, подобрать подходящую профессию с учетом полученных навыков и состояния здоровья. В случае, если военнослужащие не могут вернуться к прежней деятельности из-за ранений или инвалидности, им будет оказана поддержка в поиске нового профессионального пути. Новиков подчеркнул, что задача интеграции этих граждан в мирную жизнь является исключительно важной.
Ранее в Минобороны сообщили, что с начала СВО с подконтрольной Украине территории в Россию вернулись почти 4,5 тысячи россиян. Об этом пишет 360.ru.
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