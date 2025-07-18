18 июля 2025

Появились подробности страшной аварии в Екатеринбурге с участием троллейбуса

В результате ДТП с Audi в Екатеринбурге погиб водитель, еще трое ранены
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали
В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали Фото:

В результате аварии на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге погиб водитель иномарки Audi. Также в салоне находились еще три человека. Один из пострадавших в коме, рассказали в Минздраве Свердловской области.

«В результате ДТП пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, один в состоянии средней степени тяжести, одного пострадавшего успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. Всех троих пострадавших везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Днем 19 июля в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев иномарка влетела в троллейбус. От полученных травм водитель Audi погиб до приезда медиков. На месте ДТП работают несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.

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В результате аварии на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге погиб водитель иномарки Audi. Также в салоне находились еще три человека. Один из пострадавших в коме, рассказали в Минздраве Свердловской области. «В результате ДТП пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, один в состоянии средней степени тяжести, одного пострадавшего успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. Всех троих пострадавших везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении. Днем 19 июля в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев иномарка влетела в троллейбус. От полученных травм водитель Audi погиб до приезда медиков. На месте ДТП работают несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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