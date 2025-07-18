Появились подробности страшной аварии в Екатеринбурге с участием троллейбуса

В результате аварии на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге погиб водитель иномарки Audi. Также в салоне находились еще три человека. Один из пострадавших в коме, рассказали в Минздраве Свердловской области.
«В результате ДТП пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, один в состоянии средней степени тяжести, одного пострадавшего успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. Всех троих пострадавших везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении.
Днем 19 июля в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев иномарка влетела в троллейбус. От полученных травм водитель Audi погиб до приезда медиков. На месте ДТП работают несколько машин скорой помощи, а также МЧС и полиция.
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