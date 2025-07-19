19 июля 2025

Пушилин сообщил о числе погибших и раненых в результате обстрелов ДНР

Из-за обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, еще пять пострадали в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин сообщил о погибших и пострадавших из-за обстрелов ДНР
Пушилин сообщил о погибших и пострадавших из-за обстрелов ДНР Фото:

Один человек погиб, еще пятеро мирных жителей получили ранения в результате обстрелов и подрыва на взрывоопасном предмете в Донецкой Народной Республике 19 июля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По данным Пушилина, украинские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Донецка с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадал мужчина 1972 года рождения. Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате артиллерийского обстрела средней степени тяжести ранения получил мужчина, родившийся в 1991 году. «В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения», — говорится в сообщении главы республики в telegram-канале.

Также Пушилин отметил, что на автодороге между населенными пунктами Угледар и Павловка Волновахского муниципального округа при подрыве на взрывоопасном предмете был ранен мужчина 1994 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Аналогичные обстрелы в Донецкой Народной Республике уже происходили ранее: 30 июня в результате удара по Донецку погибла женщина, еще трое мирных жителей, включая подростка, получили ранения. Тогда украинские войска использовали дальнобойные ракеты, были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома в Донецке и Горловке.

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Один человек погиб, еще пятеро мирных жителей получили ранения в результате обстрелов и подрыва на взрывоопасном предмете в Донецкой Народной Республике 19 июля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По данным Пушилина, украинские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Донецка с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадал мужчина 1972 года рождения. Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате артиллерийского обстрела средней степени тяжести ранения получил мужчина, родившийся в 1991 году. «В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения», — говорится в сообщении главы республики в telegram-канале. Также Пушилин отметил, что на автодороге между населенными пунктами Угледар и Павловка Волновахского муниципального округа при подрыве на взрывоопасном предмете был ранен мужчина 1994 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Аналогичные обстрелы в Донецкой Народной Республике уже происходили ранее: 30 июня в результате удара по Донецку погибла женщина, еще трое мирных жителей, включая подростка, получили ранения. Тогда украинские войска использовали дальнобойные ракеты, были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома в Донецке и Горловке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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