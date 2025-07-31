Туристы стали отменять бронь в отелях Камчатки после землетрясения

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой до 8,7 — самое мощное в регионе с 1952 года. Несмотря на отсутствие жертв и серьезных разрушений, часть туристов отменила бронирования в местных отелях. Об этом сообщает Российский Союз Туриндустрии (РСТ).
«После произошедшего на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней», — говорится на официальном сайте РСТ. У туроператоров также зафиксированы единичные аннуляции туров, однако массового оттока туристов не наблюдается. По данным платформы Travelline, в августе 2025 года уровень бронирования на Камчатке даже превышает показатели прошлого года на 4%, несмотря на общее снижение цен на проживание. Более половины броней оформляют жители региона, около 20% — туристы из Москвы.
По словам директора компании «Камчатинтур» и председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки, Ирины Седовой, все туристические компании региона продолжают работать в штатном режиме. Программы туров корректируются с учетом последствий землетрясения и рекомендаций МЧС. Отменены экскурсии на некоторые вулканы и закрыты пляжи, где сохраняется риск цунами или камнепадов.
Большинство туристов, находящихся на Камчатке, размещены в курортной зоне Паратунка, где нет высоких зданий и риск минимален. В момент землетрясения туристы находились на сплавах и морских прогулках — все прошло без происшествий. Для обеспечения безопасности отменены посещения вулканов Горелый, Мутновский, Авачинский и ряда других объектов с повышенной сейсмической активностью.
На Курильских островах, также пострадавших от землетрясения, ситуация сложнее: здесь есть повреждения инфраструктуры, и, по прогнозу Российского союза туриндустрии, туры могут быть отменены до восстановления объектов. На данный момент в регионе находится до восьми тысяч туристов.
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