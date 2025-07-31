«Россия» отменила треть рейсов из Москвы в Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл»
Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл» Фото:

Авиакомпания «Россия» отменила 8 из 30 запланированных рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Информация о массовых отменах появилась на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево».

«Отмены по производственным причинам», — пояснили в пресс-службе компании РИА Новости. Первый отмененный рейс был запланирован на 8:30 по московскому времени, последний — на 15:30. Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Россия» отменила 8 из 30 запланированных рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Информация о массовых отменах появилась на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево». «Отмены по производственным причинам», — пояснили в пресс-службе компании РИА Новости. Первый отмененный рейс был запланирован на 8:30 по московскому времени, последний — на 15:30. Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...