«Россия» отменила треть рейсов из Москвы в Петербург

Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл»
Авиакомпания «Россия» отменила 8 из 30 запланированных рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Информация о массовых отменах появилась на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево».
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«Отмены по производственным причинам», — пояснили в пресс-службе компании РИА Новости. Первый отмененный рейс был запланирован на 8:30 по московскому времени, последний — на 15:30. Отмена затронула почти треть всех рейсов по программе «Шаттл».
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