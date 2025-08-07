Пассажирский самолет совершил вынужденное возвращение в Калининград

Пассажирский самолет, выполнявший рейс SU1001 из Калининграда в Москву, утром 7 августа вернулся в аэропорт Храброво по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
В компании уточнили РИА Новости, что командир воздушного судна решил вернуться на аэродром вылета из-за срабатывания индикации наддува кабины. Посадка прошла в штатном режиме в 11:20 по московскому времени.
Для пассажиров организовано перебронирование на рейс SU1025, который выполнит Boeing 777 большей вместимости. Ожидающим предоставили напитки и питание.
Это уже второй за короткое время инцидент с рейсами из Калининграда: 29 июля 2025 года самолет Smartavia, летевший в Челябинск, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Москве из-за острого недомогания второго пилота. Предположительно, он мог отравиться. Во время полета у него началась интоксикация. Экипаж принял решение изменить маршрут и направить самолет на запасной аэродром — в московский аэропорт Шереметьево.
