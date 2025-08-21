«Редкая мутация»: британец списал боль в желудке на отравление, но все оказалось намного хуже

Daily Mail: врачи обнаружили у британца мутацию, приводящую к росту опухоли
© Служба новостей «URA.RU»
Врачи обнаружили у британца редкую мутацию, которая приводит к резкому росту опухоли - у мужчины четвертая стадия рака
Врачи обнаружили у британца редкую мутацию, которая приводит к резкому росту опухоли - у мужчины четвертая стадия рака

В Великобритании 39-летний житель Редхилла (графство Суррей) Мэтт Имер начал жаловаться на боли в животе. Сначала он списал свое самочувствие на несвежую колбасу, однако после обследования выяснилось, что у него рак толстой кишки в четвертой стадии. Причем у мужчины выявили редкую генетическую мутацию BRAF, которая способствует стремительному росту опухоли. Об этом сообщает Daily Mail.

«Британец списал внезапную острую боль в животе на пищевое отравление. <...> Его жена отвезла в больницу Восточного Суррея, где сканирование выявило „большую закупорку“ в толстом кишечнике. Хирурги удалили мужчине две трети кишечника в ходе экстренной операции. <...> Через несколько дней они подтвердили, что это рак. <...> Причем дальнейшие анализы выявили редкую мутацию BRAF, которая заставляет опухоли быстро расти», — сообщают журналисты, ссылаясь на слова самого пострадавшего. 

По итогу врачи сообщили пациенту и его семье о неблагоприятном прогнозе — жить мужчине осталось всего несколько месяцев. При этом случаи, когда первые симптомы рака принимают за безобидные недомогания, уже фиксировались в Великобритании. Ранее храп у 51-летней Клэр Барбери оказался проявлением редкой формы рака, разрушающей череп.

