Макаревич* сбежал с концерта в Батуми из-за подарка-подсолнуха

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) покинул концерт в Батуми после того, как поклонники подарили ему всего три подсолнуха, а зал оказался полупустым. Инцидент произошел во время выступления музыканта, пишут СМИ.
«Поклонники подарили Макаревичу три подсолнуха. Музыкант, судя по всему, расстроился, не стал общаться с гостями и ретировался», — пишет Life.
Вместо полноценного концерта Макаревич исполнил только три старых хита. Поблагодарил зрителей за то, что они пришли к нему, «а не на концерт певицы Земфиры (признана иноагентом)», сделал несколько фотографий и ушел.
Ранее Андрей Макаревич, возглавляющий музыкальный коллектив «Машина Времени», заявил о намерении организовать масштабное выступление в Киеве после окончания вооруженного конфликта с Москвой. При этом он особо отметил, что не планирует проводить концерты в Российской Федерации.
*Признан Минюстом иностранным агентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.