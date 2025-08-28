Макаревич* сбежал с концерта в Батуми из-за подарка-подсолнуха

Макаревич* расстроился, что у него плохо прошел концерт
Макаревич* расстроился, что у него плохо прошел концерт Фото:

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) покинул концерт в Батуми после того, как поклонники подарили ему всего три подсолнуха, а зал оказался полупустым. Инцидент произошел во время выступления музыканта, пишут СМИ. 

«Поклонники подарили Макаревичу три подсолнуха. Музыкант, судя по всему, расстроился, не стал общаться с гостями и ретировался», — пишет Life

Вместо полноценного концерта Макаревич исполнил только три старых хита. Поблагодарил зрителей за то, что они пришли к нему, «а не на концерт певицы Земфиры (признана иноагентом)», сделал несколько фотографий и ушел. 

Ранее Андрей Макаревич, возглавляющий музыкальный коллектив «Машина Времени», заявил о намерении организовать масштабное выступление в Киеве после окончания вооруженного конфликта с Москвой. При этом он особо отметил, что не планирует проводить концерты в Российской Федерации.

*Признан Минюстом иностранным агентом 

