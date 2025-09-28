В Петербурге ребенок получил ножевое ранение в живот

Пострадавшего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии
Одиннадцатилетний мальчик получил тяжелое ножевое ранение на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Ребенок был доставлен в больницу с колото-резаным ранением живота, его состояние оценивается как тяжелое.

«В субботу в полицию Центрального района поступило сообщение, что на площади Искусств находится несовершеннолетний с травмой живота», — заявили в ведомстве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По подозрению в нападении сотрудники полиции задержали трех подростков 14, 15 и 17 лет, жителей города Ломоносов. Их уже допросили и передали родителям. 

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 пункт «з» статьи 111 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает MK.RU.

