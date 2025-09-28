Киевский режим необходимо вынуждать встать на путь мира, а европейские страны — отказаться от милитаристских позиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций», — сказал Песков Зарубину, комментируя перспективы диалога России и США. Пресс-секретарь подчеркнул, что как дополнительное направление планируется работа по восстановлению двусторонних российско-американских отношений.
Ранее Песков в ходе конференц-звонка отметил, что Россия осуществляет военные действия с целью гарантировать собственную безопасность и устранить коренные причины конфликта. По его словам, отказ Киева от ведения переговоров лишь усугубляет положение украинской стороны.
Песков также отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты проявляют интерес к мирному разрешению конфликта на Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон сохраняет политическую волю, а президент Трамп продолжает демонстрировать готовность предпринимать активные меры для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщает «Ридус».
