Песков: нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что нужно продолжать работать над двусторонними отношениями с США
Песков заявил, что нужно продолжать работать над двусторонними отношениями с США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киевский режим необходимо вынуждать встать на путь мира, а европейские страны — отказаться от милитаристских позиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций», — сказал Песков Зарубину, комментируя перспективы диалога России и США. Пресс-секретарь подчеркнул, что как дополнительное направление планируется работа по восстановлению двусторонних российско-американских отношений.

Ранее Песков в ходе конференц-звонка отметил, что Россия осуществляет военные действия с целью гарантировать собственную безопасность и устранить коренные причины конфликта. По его словам, отказ Киева от ведения переговоров лишь усугубляет положение украинской стороны.

Песков также отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты проявляют интерес к мирному разрешению конфликта на Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон сохраняет политическую волю, а президент Трамп продолжает демонстрировать готовность предпринимать активные меры для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевский режим необходимо вынуждать встать на путь мира, а европейские страны — отказаться от милитаристских позиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину. «С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций», — сказал Песков Зарубину, комментируя перспективы диалога России и США. Пресс-секретарь подчеркнул, что как дополнительное направление планируется работа по восстановлению двусторонних российско-американских отношений. Ранее Песков в ходе конференц-звонка отметил, что Россия осуществляет военные действия с целью гарантировать собственную безопасность и устранить коренные причины конфликта. По его словам, отказ Киева от ведения переговоров лишь усугубляет положение украинской стороны. Песков также отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты проявляют интерес к мирному разрешению конфликта на Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон сохраняет политическую волю, а президент Трамп продолжает демонстрировать готовность предпринимать активные меры для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...