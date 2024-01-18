Путин создает плацдарм на границе с Китаем

Это уже ослабило позиции Германии, следующие — США и ЕС

18 января 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин создает экономический плацдарм на границе с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вторую неделю подряд главной темой в повестке президента Владимира Путина остается Дальний Восток. Встречи с жителями и бизнесом 18 января Путин продолжил общением с главой группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. От того, построит ли предприятие новые мосты и тоннели в регионе, по словам экспертов, зависит, придет ли в Россию Alibaba Group и удастся ли РФ по объему торговли с Китаем потеснить не только Германию, но и США и ЕС в целом. Публично Путин с Байсаровым общаются нечасто. Предыдущая их встреча, судя по публикациям на сайте Кремля, прошла в ноябре 2021 года. Тогда Байсаров отчитался о завершении строительства железнодорожного моста через Амур «Нижнеленинское — Тунцзян». Начиная открытую часть беседы сегодня, Путин попросил рассказать, какие еще проекты «Бамтоннельстрой» реализует. Компания Руслана Байсарова, по сути, теперь ответственна за создание основы для полноценного развития Дальнего Востока и укрепления позиций России в АТР Фото: kremlin.ru По словам Байсарова, один из новых — вантовый мост на трассе М-12 «Москва — Казань». «Это красивый, мощный мост», — похвалил Путин. А бизнесмен напомнил, что именно этот мост президент лично открывал, притом «на 8 месяцев раньше контрактного срока». Компания также строит метро в Красноярске. При этом используются огромные тоннелепроходческие щиты. «Имя „Валентина“, да?» — обратил президент внимание на фото одного из таких щитов в альбоме, который принес с собой Байсаров. Бизнесмен рассказал, что есть еще один — «Екатерина», названный так в честь местной жительницы. «Она оттуда, бетонщица и Герой соцтруда», — сообщил он. Строительство нового железнодорожного перехода через границу позволит России нарастить экспорт отечественной продукции в КНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большая часть проектов «Бамтоннельстроя» реализована и реализуется на Дальнем Востоке. Это — мосты, соединяющие Россию и Китай. По словам Байсарова, с вводом автомобильного и железнодорожного переходов через Амур инвестиции только в Еврейскую автономную область выросли до 730 млрд рублей. «Сегодня мы приступили к проектированию и строительству нового железнодорожного мостового перехода между РФ и КНР — „Джалинда — Мохэ“. По итогам перспективный грузопоток на экспорт увеличится до 20 миллионов тонн из Якутии и Амурской области без влияния на Восточный полигон», — сообщил Байсаров. Этот проект способен создать на востоке страны «плотную инфраструктурную систему», пояснил URA.RU политолог Сергей Маркелов. «Инфраструктура — главная проблема разворота России на Восток, главный ограничитель. Поэтому Путин на этом регулярно делает акцент. Новый мост позволит расширить возможности грузоперевозок, подтянуть компании, работающие в Арктической зоне, с одной стороны. С другой — подтолкнет развитие инфраструктуры и логистики на нашей территории и привлечет крупных китайских инвесторов, которым нужны автомобильные и железные дороги, переходы, склады т. д. — это инвесторы уровня Alibaba Group», — пояснил Маркелов. Соответственно, будет расти товарооборот между РФ и КНР. По итогам 2023 года он составил 240 млрд долларов. План, который ставили президент Путин и председатель Си Цзиньпина — 200 миллиардов в 2024 году. Новые планы по росту товарооборота лидеры Китая и России пока не озвучили, но планка 2024 года в 200 миллиардов долларов преодолена еще в ноябре 2023-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока ни Путин, ни Си не объявляли, каким они видят очередной рост товарооборота между своими странами. Эксперты уверены, что ресурс для развития есть, и как раз инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, которые продвигает и поддерживает Путин, подталкивают это развитие. По словам профессора факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Сергея Цыплакова, «транспортная составляющая стала узким местом в развитии российско-китайских торгово-экономических связей». Политолог Маркелов считает, что объемы торговли между РФ и КНР с решением инфраструктурных вопросов могут приблизиться к уровню торговли между Китаем и США: по итогам 2023 года это 664 млрд долларов (снижение почти на 100 миллиардов) и между Китаем и ЕС — порядка 750 млрд долларов за 2023 год (также со снижением). По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, рост товарооборота будет на фоне переформатирования мировых рынков, в том числе энергетического, но не до уровня торговли КНР и США. Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников тоже осторожен в прогнозах. Он пояснил, что хоть товарооборот США с КНР упал, доля Штатов в китайской внешней торговле все равно самая высокая — порядка 12%. Немного выше доля торговли со странами ЕС в их совокупности. Если же взять по отдельности страны не только Евросоюза, а Европы в целом, по словам профессора Цыплакова, России удалось выбиться в лидеры. «РФ сейчас является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе. Мы обошли Германию в 2023 году», — отметил Цыплаков. Китай заинтересован в связях с Россией, но старается диверсифицировать свою внешнюю торговую политику, и развивать отношения с разными партнерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это еще один показатель, по которому России удалось обогнать ФРГ и выйти в европейские лидеры. 10 января на встрече с бизнес-сообществом в Хабаровске Путин сообщил, что по итогам 2023-го «по паритету покупательной способности РФ обогнала всю Европу», в том числе ее лидера — Германию, и стала «пятой экономикой в мире». Чтобы наращивать товарооборот с Китаем, да и с другими странами Юго-Восточной Азии, России нужны не только инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, но и диверсификация экономики, говорят эксперты. На это президент также регулярно делает акцент, говорят эксперты: сырье должно обрабатываться внутри страны, а экспортироваться — готовый продукт. «Строительство еще одного моста — это хорошо, но и структура экспортно-импортных операций должна меняться. Важен ответ на вопрос: мы просто используем наши ресурсы (будем просто отправлять лес, нефть, газ, металлы) или конвертируем это в свое внутреннее развитие и создание собственного контура экономического и технологического развития?» — отмечает Крутаков. Статья по теме Россия и Китай усиливают свой военный союз Экономист Масленников считает, что поддержка Путиным инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке расширит возможности бизнеса и подстегнет развитие территорий. «Получается связка: мы готовим инфраструктуру для экспорта, понимая при этом, что структура этого экспорта будет перестраиваться — это будут уже товары с высокой добавленной стоимостью», — заключил Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вторую неделю подряд главной темой в повестке президента Владимира Путина остается Дальний Восток. Встречи с жителями и бизнесом 18 января Путин продолжил общением с главой группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. От того, построит ли предприятие новые мосты и тоннели в регионе, по словам экспертов, зависит, придет ли в Россию Alibaba Group и удастся ли РФ по объему торговли с Китаем потеснить не только Германию, но и США и ЕС в целом. Публично Путин с Байсаровым общаются нечасто. Предыдущая их встреча, судя по публикациям на сайте Кремля, прошла в ноябре 2021 года. Тогда Байсаров отчитался о завершении строительства железнодорожного моста через Амур «Нижнеленинское — Тунцзян». Начиная открытую часть беседы сегодня, Путин попросил рассказать, какие еще проекты «Бамтоннельстрой» реализует. По словам Байсарова, один из новых — вантовый мост на трассе М-12 «Москва — Казань». «Это красивый, мощный мост», — похвалил Путин. А бизнесмен напомнил, что именно этот мост президент лично открывал, притом «на 8 месяцев раньше контрактного срока». Компания также строит метро в Красноярске. При этом используются огромные тоннелепроходческие щиты. «Имя „Валентина“, да?» — обратил президент внимание на фото одного из таких щитов в альбоме, который принес с собой Байсаров. Бизнесмен рассказал, что есть еще один — «Екатерина», названный так в честь местной жительницы. «Она оттуда, бетонщица и Герой соцтруда», — сообщил он. Большая часть проектов «Бамтоннельстроя» реализована и реализуется на Дальнем Востоке. Это — мосты, соединяющие Россию и Китай. По словам Байсарова, с вводом автомобильного и железнодорожного переходов через Амур инвестиции только в Еврейскую автономную область выросли до 730 млрд рублей. «Сегодня мы приступили к проектированию и строительству нового железнодорожного мостового перехода между РФ и КНР — „Джалинда — Мохэ“. По итогам перспективный грузопоток на экспорт увеличится до 20 миллионов тонн из Якутии и Амурской области без влияния на Восточный полигон», — сообщил Байсаров. Этот проект способен создать на востоке страны «плотную инфраструктурную систему», пояснил URA.RU политолог Сергей Маркелов. «Инфраструктура — главная проблема разворота России на Восток, главный ограничитель. Поэтому Путин на этом регулярно делает акцент. Соответственно, будет расти товарооборот между РФ и КНР. По итогам 2023 года он составил 240 млрд долларов. План, который ставили президент Путин и председатель Си Цзиньпина — 200 миллиардов в 2024 году. Пока ни Путин, ни Си не объявляли, каким они видят очередной рост товарооборота между своими странами. Эксперты уверены, что ресурс для развития есть, и как раз инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, которые продвигает и поддерживает Путин, подталкивают это развитие. По словам профессора факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Сергея Цыплакова, «транспортная составляющая стала узким местом в развитии российско-китайских торгово-экономических связей». Политолог Маркелов считает, что объемы торговли между РФ и КНР с решением инфраструктурных вопросов могут приблизиться к уровню торговли между Китаем и США: по итогам 2023 года это 664 млрд долларов (снижение почти на 100 миллиардов) и между Китаем и ЕС — порядка 750 млрд долларов за 2023 год (также со снижением). По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, рост товарооборота будет на фоне переформатирования мировых рынков, в том числе энергетического, но не до уровня торговли КНР и США. Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников тоже осторожен в прогнозах. Он пояснил, что хоть товарооборот США с КНР упал, доля Штатов в китайской внешней торговле все равно самая высокая — порядка 12%. Немного выше доля торговли со странами ЕС в их совокупности. Это еще один показатель, по которому России удалось обогнать ФРГ и выйти в европейские лидеры. 10 января на встрече с бизнес-сообществом в Хабаровске Путин сообщил, что по итогам 2023-го «по паритету покупательной способности РФ обогнала всю Европу», в том числе ее лидера — Германию, и стала «пятой экономикой в мире». Чтобы наращивать товарооборот с Китаем, да и с другими странами Юго-Восточной Азии, России нужны не только инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке, но и диверсификация экономики, говорят эксперты. На это президент также регулярно делает акцент, говорят эксперты: сырье должно обрабатываться внутри страны, а экспортироваться — готовый продукт. Экономист Масленников считает, что поддержка Путиным инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке расширит возможности бизнеса и подстегнет развитие территорий. «Получается связка: мы готовим инфраструктуру для экспорта, понимая при этом, что структура этого экспорта будет перестраиваться — это будут уже товары с высокой добавленной стоимостью», — заключил Масленников.