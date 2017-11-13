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13 ноября 2017
22:51  13 ноября 2017 0

Как изменится жизнь чиновников после слов Путина об участии в выборах

В регионах торопятся догулять отпуска и готовятся к работе в авральном режиме
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
На все вопросы о своем выдвижении Путин отвечает весьма уклончивоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новость о том, что президент России Владимир Путин может перенести свое послание Федеральному собранию с декабря 2017 года на февраль 2018-го спровоцировала новую волну слухов о том, когда глава государства намерен заявить о своем выдвижении на главных выборах страны. На данный момент до президентских выборов остается всего чуть больше четырех месяцев. Пока что на вопрос о своем выдвижении Путин отвечал весьма уклончиво.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник, близкий к Кремлю, сообщил «URA.RU», что выдвижение Путина произойдет не раньше второй половины декабря. «Чиновники ждут заявление Владимира Путина о выдвижении в президенты после 17 декабря. Именно тогда Совет Федерации примет решение о назначении выборов. Раньше этого Владимир Путин не будет говорить о своих планах, поэтому все чиновники планируют свои отпуска до этой даты» — рассказал источник в Кремле.

Дата выдвижения важна для многих федеральных и региональных чиновников, ведь с выдвижением главного кандидата меняется весь режим их работы, отмечает политтехнолог Андрей Колядин. «После публичного заявления Путина об участии в выборах начнется фактический старт предвыборной кампании. Со всеми ее атрибутами: формированием штабов, обучением участников выборного процесса стратегиям и тактикам. Занятий хватит всем. Осталось случиться главному — озвучить это заявление», — рассказал Колядин «URA.RU».

Уже сейчас, выстраивая свой график работы, политические элиты ориентируются на президентскую кампанию, отмечает в разговоре с «URA.RU» политтехнолог Вячеслав Смирнов:

«У чиновников начнется авральный режим с Нового года. Все готовились к выборам заранее. Отпуска и поездки давно сдвинуты, а весь режим подстраивается под кампанию».

Однако новый режим работы отнюдь не означает, что чиновники в президентскую кампанию будут работать лучше, отмечает политтехнолог Валентин Бианки. «С одной стороны, в ходе своих встреч с гражданами Путин может в любой момент позвонить активистам, как это было в Челябинске несколько дней назад, и любого министра тут же внезапно начнут дергать в их зоне ответственности. С другой стороны, федеральный аппарат в целом начинает работать из рук вон плохо, потому что никто не уверен, сохранит ли он свой пост после выборов, и все ожидают, как развернется интрига будущих значений», — отметил Бианки в разговоре с «URA.RU».

Интервью с Сергеем Тушиным. Екатеринбург, чиновник, бизнесмен, офисные работники, разговаривает по телефону, дипломат
Считается, что вся необходимая информация будет доведена до политического класса уже в ноябре.
Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Владимира Путина нет оснований торопиться, полагает директор агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Никакие факторы не мотивируют Путина вступать в кампанию раньше парламентских деятелей, раньше официального объявления Центризбиркома которое должно последовать в начале декабре», — рассказал Орлов «URA.RU».

Он отмечает, что Путин может выдвигаться по двум сценариям: в качестве самовыдвиженца, или же кандидатом от партии «Единая Россия». Первый вариант займет чуть больше времени. «Нужно, чтобы инициативная группа, которая его выдвинет, зарегистрировала и открыла счет, провела целый ряд организационных процедур, которые требуют времени. Также нужно будет собрать деньги. Это процедура требует больше времени. Выдвижение от партий — это процедура более простая и требует меньшего времени. Выбор за Владимиром Путиным», — говорит Орлов.

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Как именно будет выдвигаться Путин, волнует и «Единую Россию». Источник партии в Госдуме сообщил «URA.RU», что сигналы поступают самые противоречивые. «Публичное заявление Владимира Путина важно для нас в плане выстраивания графика работы партии. Это ведь две принципиальные разницы по организации работы первичных организаций, региональных отделений, аппарата. Мы ждем официальный сигнал: ставить всех на уши или нет», — рассказал источник «URA.RU».

Орлов полагает, что вся необходимая информация должна быть доведена до политического класса уже в ноябре. «Одно дело — публичные действия, для которых есть время. Другое дело — график информационных, технологических действий и накопления ресурсов — он конечно должен быть уже разработан. И график, и стратегия действия политического класса должны быть понятны за месяц до старта официальной кампании», — говорит Орлов.

Следующие президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года. О своем желании поучаствовать в них уже заявили уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Владимир Зюганов, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и блогер Алексей Навальный.

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