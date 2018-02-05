Я оказался в снежном плену на трассе. Что делать?

17:56 05 февраля 2018 0

Москва и центральная Россия пережили самый настоящий «снегопад века» Фото: соцсети

В минувшие выходные на Москву и регионы центральной России обрушился снегопад. По оценкам синоптиков, за два дня в российской столице выпало 122% месячной нормы осадков. Природный катаклизм, который уже окрестили «снегопадом века», вызвал многочисленные обрывы линий электропередачи, задержки авиарейсов, обернулся многокилометровыми пробками и тысячами поваленных деревьев. Как без потерь пережить удар стихии, что делать, если непогода застала вас в самый неподходящий момент, куда обратиться и на кого жаловаться — на эти и другие вопросы отвечают эксперты «URA.RU».

Что делать, если ваш авиарейс задерживается из-за снегопада?

Мощнейший снегопад обернулся настоящим коллапсом для аэропортов, вызвав многочасовые задержки рейсов. У многих непогода разрушила рабочие планы, испортила отпуск. К сожалению, далеко не всегда сотрудники авиакомпаний ведут себя корректно и адекватно в подобных ситуациях.

Зачастую от природных катаклизмов страдают авиапассажиры Фото: depositphotos.com © URA.RU

«В идеале, конечно, компании должны предоставить людям и место в гостинице, и горячее питание, если речь идет о длительной задержке, но в реальности зачастую все оказывается иначе. Аэропортовые гостиницы, как правило, рассчитаны на пассажиров одного-двух самолетов. Но когда их одновременно застряло 17 или 20, то разместить всех людей просто физически невозможно», — пояснил «URA.RU» независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

По его словам, в таких ситуациях авиаперевозчики пытаются все списать на форс-мажор — это позволяет им уйти от ответственности. «Однако можно попытаться собрать все чеки, зафиксировать понесенные убытки и обратиться в суд. При этом следует понимать, что легкой эта тяжба точно не будет», — резюмировал собеседник «URA.RU».

Вы оказались в снежном плену на трассе. Какие действия предпринимать?

Как пояснил «URA.RU» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, перед тем, как отправляться в дальнюю дорогу, необходимо смотреть прогноз погоды: «Если нет опыта езды в тяжелых зимних условиях — лучше не рисковать. Если же оказались на дороге в снежную бурю, то необходимо позаботиться о том, чтобы не замерзнуть. Бывает такое, что движение полностью парализуется из-за аварии впереди. Именно поэтому в машине всегда надо иметь теплые вещи, в идеале — тулуп и валенки».

По словам собеседника агентства, сегодня даже в Москве необходимо возить с собой лопату, а лучше две — для твердого снега и для рыхлого:

«Если хорошо застрянешь, то без лопаты вряд ли выберешься, просто не раскопаешься. Кроме того, на трассу надо выезжать не на привычной для многих „липучке“, а на шипованной резине».

Он также посоветовал автомобилистам научиться скачивать бензин из топливной системы машины — например, если надо разжечь костер. Но для таких технических манипуляций в машине должны быть хотя бы элементарные инструменты.

Субботин порекомендовал автомобилистам не надеяться на авось: «Если метет так, что не можешь понять, где точно находится дорога, то надо останавливаться и включать „аварийку“, чтобы сзади никто не въехал».

Вы находитесь на даче или живете за городом, а дорогу к населенному пункту замело. Куда обращаться?

Запас еды на случай ЧП должен быть в каждом доме, говорят эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Если вы находитесь достаточно далеко от цивилизации, то необходимо полагаться только на свои силы, советует в разговоре с «URA.RU» экстремал-«выживальщик» Дмитрий Лычаков.

«В любом загородном доме всегда должен быть запас еды, воды, топлива как минимум на неделю. Я считаю, что такую „запаску“ следует иметь каждому россиянину в квартире: закупите тушенку и макароны, все это может храниться несколько лет. Вдруг пригодится», — пояснил он.

По словам Лычакова, отправляясь зимой в деревню или загородный дом, всегда следует иметь с собой лыжи, грелки, теплую одежду и рюкзак. «Например, я в машине постоянно вожу топор и удочку. Если человек нормально экипирован, то шансы остаться в живых возрастают в десятки раз», — отметил собеседник агентства.

Как пережить многочасовые пробки из-за непогоды?

Опрошенные эксперты советуют в первую очередь не паниковать, если вы попали в гигантскую автомобильную пробку. Надо исходить из того, что никакой особой опасности для вас это не несет. Специалисты советуют слушать аудиокниги, общаться с попутчиками, а если таковых нет, то можно вполне переписываться в мессенджерах — все равно вы глухо стоите. В машине всегда надо иметь зарядник для мобильного телефона, чтобы вы не остались без связи, а также бутылку питьевой воды и пару шоколадных батончиков. Неплохо заранее обзавестись флешкой с любимой музыкой. Кроме того, многочасовое «стояние» — это прекрасный повод для того, чтобы передохнуть. Некоторым, например, вполне удается даже откинуть сиденье и подремать.

Можно ли во время снегопада требовать от властей срочной уборки снега?

В первую очередь нужно понять, к чьей компетенции относится уборка той или иной территории. За нее отвечает или собственник земельного участка, или муниципальное образование, если собственность на землю не разграничена, пояснил «URA.RU» заместитель председателя Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Олег Иванов.

Зачастую снегопад превращается в настоящее стихийное бедствие Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Так, уборкой снега во дворах должны заниматься соответствующие управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Если речь идет о территориях, прилегающих к каким-либо учреждениям, магазинам, ресторанам и т. д., то за уборку отвечает соответствующая организация. Размер прилегающей территории определяется муниципальными нормативными актами, как правило, это 5-10 метров от периметра здания. Если мы говорим о межквартальных территориях, то это уже зона ответственности администрации муниципалитета — она проводит конкурсный отбор организации, которая осуществляет очистку межквартальных территорий от снега», — сказал эксперт. По его словам, в зависимости от того, кто отвечает за уборку территории, граждане обращаются соответственно в свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК либо в администрацию муниципального образования.

«В целях обратной связи с гражданами во всех администрациях, а также в региональных министерствах и ведомствах, которые занимаются вопросами ЖКХ и благоустройства, созданы горячие линии, на которые можно позвонить и сообщить о проблеме. Так, в Москве телефон горячей линии действует в департаменте благоустройства и ЖКХ, в Московской области — в министерстве ЖКХ», — отметил Иванов.

Он также указал на то, что эффективными средствами обратной связи являются интернет-порталы, через которые также можно пожаловаться на плохую уборку снега, такие как «Активный гражданин» в Москве и «Добродел» в Подмосковье.