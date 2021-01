Новая анимация Disney покорила зрителей и критиков

Новый мультфильм Disney обещает стать новым лидером в рейтинге лучшей анимации Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Тяжелая рабочая неделя с перепадами погоды и давления подходит к концу. Чтобы смягчить ваш переход от трудовых будней в насыщенные выходные мы подготовили для вас несколько легких, позитивных и увлекательных онлайн-мероприятий, которые помогут вам отвлечься и отдохнуть вечером пятницы. Время всех событий — московское.

Что сделать утром

С 10:00 в онлайн-формате начнется трансляция конференции NaZapad — уникальное событие в русскоязычном интернете, посвященное продвижению товаров и услуг на западных рынках. За 10 часов конференции зрители получат свежий взгляд на методы и способы продвижения от практиков, полезную информацию и ответы на вопросы в прямом эфире. Кроме этого, во время конференции зрители могут принимать участие в оживленной дискуссии в онлайн-чате конференции. Это возможность пообщаться с коллегами, поделиться опытом, победами и факапами.?

Что сделать днем

За обедом обязательно посмотрите трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». В соц.сетях комментируют, что «в эту анимацию невозможно не влюбиться». Режиссерами мультфильма выступили лауреат «Оскара» и автор «Моаны» Дон Хилл, а также мексиканский клипмейкер Карлос Лопес Эстрада. Премьера ленты состоится в России 11 марта 2021 года.

Обед также можно провести под отличный аккомпанемент — в 15:00 по Москве The Cinematic Orchestra выступит в Королевском фестивальном зале Британии. Группа сыграет песни с нового альбома 'To Believe', а также свои хиты. Билеты от 23,5 доллара.

Что сделать вечером

Вечер пятницы можно встретить в компании великого режиссера, а точнее — его фильмов. С 28 января в российский прокат выходят два фильма Ларса фон Триера: « Рассекая волны » и « Самый главный босс ». Фильмы вышли несколько лет назад, но в российском прокате с переводом будут показаны впервые.

А в 21:00 Дижонский оперный театр откроет доступ к редкой опере — «Заколдованный дворец» Луиджи Росси в постановке Фабриса Мурджа, дирижёр Леонардо Гарсиа Аларкон. Партии исполняют: Виктор Сикард, Арианна Вендиттелли, Фабио Трумпи. Показ пройдёт на портале OperaVision, видео останется доступно до 29 марта.