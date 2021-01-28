Новая анимация Disney покорила зрителей и критиков

Тяжелая рабочая неделя с перепадами погоды и давления подходит к концу. Чтобы смягчить ваш переход от трудовых будней в насыщенные выходные мы подготовили для вас несколько легких, позитивных и увлекательных онлайн-мероприятий, которые помогут вам отвлечься и отдохнуть вечером пятницы. Время всех событий — московское.
Что сделать утром
С 10:00 в онлайн-формате начнется трансляция конференции
Что сделать днем
За обедом обязательно посмотрите трейлер нового мультфильма Disney «Райя и последний дракон». В соц.сетях комментируют, что «в эту анимацию невозможно не влюбиться». Режиссерами мультфильма выступили лауреат «Оскара» и автор «Моаны» Дон Хилл, а также мексиканский клипмейкер Карлос Лопес Эстрада. Премьера ленты состоится в России 11 марта 2021 года.
Обед также можно провести под отличный аккомпанемент — в 15:00 по Москве The Cinematic Orchestra
Что сделать вечером
Вечер пятницы можно встретить в компании великого режиссера, а точнее — его фильмов. С 28 января в российский прокат выходят два фильма Ларса фон Триера: «
А в 21:00 Дижонский оперный театр откроет доступ к редкой опере — «Заколдованный дворец» Луиджи Росси в постановке Фабриса Мурджа, дирижёр Леонардо Гарсиа Аларкон. Партии исполняют: Виктор Сикард, Арианна Вендиттелли, Фабио Трумпи. Показ пройдёт на портале OperaVision, видео останется доступно до 29 марта.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в