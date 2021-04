«Красивое пальто» Земфиры и тайны «Великого Гэтсби»

Земфира представила клип на песню «Пальто» с последнего альбома Фото: m.zakharova/Flickr

Среду проведем спокойно и безмятежно вместе с новыми рекомендациями URA.RU, которые ждут нас в онлайне в середине рабочей недели: нежный клип Земфиры, трогательная оскароносная короткометражка, аукцион ностальгирующего Эминема, документальный фильм о загадке века и обзор одного из самых красивых голливудских фильмов.

Что сделать утром

Середину недели начнем лирично и красиво под новый клип Земфиры на песню «Пальто» с ее последнего альбома «Бордерлайн». «В красивом пальто на набережной» Земфира показывает нам другую Москву и приоткрывает уголки своей души. Отличное видео для спокойствия и вдохновения.

Что сделать днем

27 апреля можно поучаствовать в необычном аукционе — знаменитый рэпер Эминем выпустит коллекцию NFT-объектов (цифровое искусство), вдохновленную детством артиста. Арт-объекты, созданные рэпером, дополнят оригинальные инструментальные биты Эминема.

За обедом рекомендуем вам оценить трогательную короткометражку из игры Medal of Honor: Above and Beyond, которая забрала «Оскар» в этом году в категории «Лучший короткометражный игровой фильм». «Колетт» рассказывает историю 92-летней Колетт Марин-Катрин, которая во времена Второй мировой войны была летчиком французского сопротивления.

Что сделать вечером

На сервисе Hulu вышел впечатляющий документальный фильм «Бигфут». Журналист-расследователь Дэвид Холтхоуз в 1993 году внедрился на ферму, незаконно выращивающую марихуану. Но куда больше его тогда впечатлили рассказы ее работников про то, как их товарищей якобы убил снежный человек. Спустя годы он возвращается в горы Калифорнии, чтобы во всем разобраться. Среди продюсеров детективного проекта — братья Дюпласс.

Если же вам по душе голливудская классика, то вам определенно понравится новый эпизод программы «Экранная копия». В нем ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская обсуждают роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и фильмы, поставленные по нему.