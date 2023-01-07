В Свердловской области рвутся на свободу четверо опасных зэков

В 2023 году в Свердловской области могут быть замечены опасные убийцы, насильники и сутенеры, среди которых есть приговоренные к пожизненному заключению. Как минимум, у четверых самых страшных преступников появился шанс выйти на свободу или заменить наказание более мягким, сообщил осведомленный источник. Самые жуткие личности, пока сидящие за решеткой, — в материале URA.RU.
«Те из пожизненно заключенных, кто отсидел в колонии 25 лет, имеют право просить о пересмотре наказания. Их могут выпустить на волю, назначив обязательные работы, — это вполне реалистичный сценарий. Конечно, многое зависит от их поведения в колонии, но решения судов бывают непредсказуемы», — рассказал собеседник агентства.
Сутенер, продавший в рабство за границу больше ста девушек
Суд несколько раз отказывал Янаю Ави в ходатайстве об освобождении
Торговец людьми Янай Ави считается одним из самых известных и жестоких сутенеров, орудовавших в России. Он создал ОПГ, члены которого вербовали молодых девушек для занятия проституцией в Израиле, Италии, Германии, Греции, Голландии и Объединенных Арабских Эмиратах. Туда, по версии следствия, отослали более ста девушек.
В деле Ави помогала целая команда подельников, среди которых был подполковник ГРУ. Группировка заказывала рекламу в СМИ, предлагая девушкам работу в Европе на вакансиях официанток, продавцов и нянь, но на деле жертв встречали члены группировки и отдавали в рабство. Всего таким образом через границу перевезли более ста доверчивых девушек.
Ави поймали и направили в колонию Екатеринбурга на 16 лет, но, как только появилась возможность просить об условно-досрочном освобождении, сутенер стал пытаться выйти на свободу. Последняя неудачная попытка была 26 декабря, а следующая — в 2023 году.
Главарь ОПГ, закапывавший свердловчанок на «Кладбище невест»
Захоронение десятка девушек нашли под Нижним Тагилом
Свердловчанин Эдуард Чудинов в 2002—2005 годах создал жестокую банду убийц, которые принуждали девушек к проституции, а несогласных или плохо выполняющих свою работу — убивали и закапывали в лесу около поселка Левиха (под Нижним Тагилом). Останки обнаружили случайно в 2007 году, и тогда вышли на след банды. Место захоронения назвали «кладбищем невест».
ОПГ организовал Чудинов и его брат Дмитрий, в нее входили восемь человек. Главарь выкупил интим-салон, куда поселял завербованных девушек из неблагополучных семей. Для тех, кто соглашался продавать свое тело, придумывали легенду для родственников и вынуждали писать им письма. Если девушки отказывались работать или возмущались из-за проблем, то бандиты душили их и вывозили под Левиху. Силовики смогли доказать больше десяти эпизодов убийства девушек, оставленных на «кладбище невест». Некоторых даже не закапывали, а лишь забрасывали снегом и ветками. Самой молодой жертве было 13 лет, а самой старшей — 26.
Чудинова отправили в колонию на всю жизнь. Сначала он отбывал наказание в легендарной свердловской колонии строгого режима «Черный беркут», после закрытия которой был переведен в Хабаровский край. В 2023 у него есть возможность просить о смягчении наказания.
Боец приморской банды, нападавшей на силовиков
Андрей Ковалев многократно просил суд отпустить его из колонии (архивное фото)
Криминальный авторитет Андрей Ковалев выступал одним из главных бойцов приморской ОПГ Санжарова. Банда в 2005—2009 годах занималась отъемом бизнеса на Дальнем Востоке, а Ковалев входил в силовое крыло ОПГ. Группировка известна рядом громких нападений — в том числе на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году.
Ковалев, находясь в одной из свердловских колоний, просит суд выпустить его и назначить другое наказание. Бывший боец согласен на принудительные работы, хотя 12 декабря Чкаловский районный суд отказал ему в таком ходатайстве.
Свердловчанин, устроивший массовое убийство в сауне
Евгений Хвощевский выпустил около десяти пуль в своенго шефа
Свердловчанин Евгений Хвощевский стал известен после массового убийства в сауне. Он вместе с напарником купил пистолет и 16 патронов к нему и летом 1998 года, разозлившись на своего шефа, пошел на убийство. Сначала он застрелил двоих охранников, сидевших в будке около сауны, добив их контрольными выстрелами. После этого Хвощевский зашел в помещение, где сидел его шеф с подругой, и убил обоих, выпустив в них суммарно десять пуль.
Силовики задержали Хвощевского с его напарником вечером после убийства, несмотря на попытки преступников скрыться. В 1999 году суд признал Хвощевского виновным и отправил в колонию на всю жизнь, хотя закон позволяет изменить ему наказание уже в 2023 году.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, кто еще из опасных преступников может освободиться в 2023 году. Там сообщили, что предоставлять данные о местонахождении осужденных незаконно.
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В 2023 году в Свердловской области могут быть замечены опасные убийцы, насильники и сутенеры, среди которых есть приговоренные к пожизненному заключению. Как минимум, у четверых самых страшных преступников появился шанс выйти на свободу или заменить наказание более мягким, сообщил осведомленный источник. Самые жуткие личности, пока сидящие за решеткой, — в материале URA.RU. «Те из пожизненно заключенных, кто отсидел в колонии 25 лет, имеют право просить о пересмотре наказания. Их могут выпустить на волю, назначив обязательные работы, — это вполне реалистичный сценарий. Конечно, многое зависит от их поведения в колонии, но решения судов бывают непредсказуемы», — рассказал собеседник агентства. Сутенер, продавший в рабство за границу больше ста девушек Торговец людьми Янай Ави считается одним из самых известных и жестоких сутенеров, орудовавших в России. Он создал ОПГ, члены которого вербовали молодых девушек для занятия проституцией в Израиле, Италии, Германии, Греции, Голландии и Объединенных Арабских Эмиратах. Туда, по версии следствия, отослали более ста девушек. В деле Ави помогала целая команда подельников, среди которых был подполковник ГРУ. Группировка заказывала рекламу в СМИ, предлагая девушкам работу в Европе на вакансиях официанток, продавцов и нянь, но на деле жертв встречали члены группировки и отдавали в рабство. Всего таким образом через границу перевезли более ста доверчивых девушек. Ави поймали и направили в колонию Екатеринбурга на 16 лет, но, как только появилась возможность просить об условно-досрочном освобождении, сутенер стал пытаться выйти на свободу. Последняя неудачная попытка была 26 декабря, а следующая — в 2023 году. Главарь ОПГ, закапывавший свердловчанок на «Кладбище невест» Свердловчанин Эдуард Чудинов в 2002—2005 годах создал жестокую банду убийц, которые принуждали девушек к проституции, а несогласных или плохо выполняющих свою работу — убивали и закапывали в лесу около поселка Левиха (под Нижним Тагилом). Останки обнаружили случайно в 2007 году, и тогда вышли на след банды. Место захоронения назвали «кладбищем невест». ОПГ организовал Чудинов и его брат Дмитрий, в нее входили восемь человек. Главарь выкупил интим-салон, куда поселял завербованных девушек из неблагополучных семей. Для тех, кто соглашался продавать свое тело, придумывали легенду для родственников и вынуждали писать им письма. Если девушки отказывались работать или возмущались из-за проблем, то бандиты душили их и вывозили под Левиху. Силовики смогли доказать больше десяти эпизодов убийства девушек, оставленных на «кладбище невест». Некоторых даже не закапывали, а лишь забрасывали снегом и ветками. Самой молодой жертве было 13 лет, а самой старшей — 26. Чудинова отправили в колонию на всю жизнь. Сначала он отбывал наказание в легендарной свердловской колонии строгого режима «Черный беркут», после закрытия которой был переведен в Хабаровский край. В 2023 у него есть возможность просить о смягчении наказания. Боец приморской банды, нападавшей на силовиков Криминальный авторитет Андрей Ковалев выступал одним из главных бойцов приморской ОПГ Санжарова. Банда в 2005—2009 годах занималась отъемом бизнеса на Дальнем Востоке, а Ковалев входил в силовое крыло ОПГ. Группировка известна рядом громких нападений — в том числе на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году. Ковалев, находясь в одной из свердловских колоний, просит суд выпустить его и назначить другое наказание. Бывший боец согласен на принудительные работы, хотя 12 декабря Чкаловский районный суд отказал ему в таком ходатайстве. Свердловчанин, устроивший массовое убийство в сауне Свердловчанин Евгений Хвощевский стал известен после массового убийства в сауне. Он вместе с напарником купил пистолет и 16 патронов к нему и летом 1998 года, разозлившись на своего шефа, пошел на убийство. Сначала он застрелил двоих охранников, сидевших в будке около сауны, добив их контрольными выстрелами. После этого Хвощевский зашел в помещение, где сидел его шеф с подругой, и убил обоих, выпустив в них суммарно десять пуль. Силовики задержали Хвощевского с его напарником вечером после убийства, несмотря на попытки преступников скрыться. В 1999 году суд признал Хвощевского виновным и отправил в колонию на всю жизнь, хотя закон позволяет изменить ему наказание уже в 2023 году. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, кто еще из опасных преступников может освободиться в 2023 году. Там сообщили, что предоставлять данные о местонахождении осужденных незаконно.