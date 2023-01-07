В Свердловской области рвутся на свободу четверо опасных зэков

Их дела об убийствах, изнасилованиях и торговле людьми ужасали всю Россию

08 января 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Убийцы и насильники могут выйти на свободу в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году в Свердловской области могут быть замечены опасные убийцы, насильники и сутенеры, среди которых есть приговоренные к пожизненному заключению. Как минимум, у четверых самых страшных преступников появился шанс выйти на свободу или заменить наказание более мягким, сообщил осведомленный источник. Самые жуткие личности, пока сидящие за решеткой, — в материале URA.RU. «Те из пожизненно заключенных, кто отсидел в колонии 25 лет, имеют право просить о пересмотре наказания. Их могут выпустить на волю, назначив обязательные работы, — это вполне реалистичный сценарий. Конечно, многое зависит от их поведения в колонии, но решения судов бывают непредсказуемы», — рассказал собеседник агентства. Сутенер, продавший в рабство за границу больше ста девушек Суд несколько раз отказывал Янаю Ави в ходатайстве об освобождении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Торговец людьми Янай Ави считается одним из самых известных и жестоких сутенеров, орудовавших в России. Он создал ОПГ, члены которого вербовали молодых девушек для занятия проституцией в Израиле, Италии, Германии, Греции, Голландии и Объединенных Арабских Эмиратах. Туда, по версии следствия, отослали более ста девушек. В деле Ави помогала целая команда подельников, среди которых был подполковник ГРУ. Группировка заказывала рекламу в СМИ, предлагая девушкам работу в Европе на вакансиях официанток, продавцов и нянь, но на деле жертв встречали члены группировки и отдавали в рабство. Всего таким образом через границу перевезли более ста доверчивых девушек. Ави поймали и направили в колонию Екатеринбурга на 16 лет, но, как только появилась возможность просить об условно-досрочном освобождении, сутенер стал пытаться выйти на свободу. Последняя неудачная попытка была 26 декабря, а следующая — в 2023 году. Главарь ОПГ, закапывавший свердловчанок на «Кладбище невест» Захоронение десятка девушек нашли под Нижним Тагилом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловчанин Эдуард Чудинов в 2002—2005 годах создал жестокую банду убийц, которые принуждали девушек к проституции, а несогласных или плохо выполняющих свою работу — убивали и закапывали в лесу около поселка Левиха (под Нижним Тагилом). Останки обнаружили случайно в 2007 году, и тогда вышли на след банды. Место захоронения назвали «кладбищем невест». ОПГ организовал Чудинов и его брат Дмитрий, в нее входили восемь человек. Главарь выкупил интим-салон, куда поселял завербованных девушек из неблагополучных семей. Для тех, кто соглашался продавать свое тело, придумывали легенду для родственников и вынуждали писать им письма. Если девушки отказывались работать или возмущались из-за проблем, то бандиты душили их и вывозили под Левиху. Силовики смогли доказать больше десяти эпизодов убийства девушек, оставленных на «кладбище невест». Некоторых даже не закапывали, а лишь забрасывали снегом и ветками. Самой молодой жертве было 13 лет, а самой старшей — 26. Чудинова отправили в колонию на всю жизнь. Сначала он отбывал наказание в легендарной свердловской колонии строгого режима «Черный беркут», после закрытия которой был переведен в Хабаровский край. В 2023 у него есть возможность просить о смягчении наказания. Боец приморской банды, нападавшей на силовиков Андрей Ковалев многократно просил суд отпустить его из колонии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Криминальный авторитет Андрей Ковалев выступал одним из главных бойцов приморской ОПГ Санжарова. Банда в 2005—2009 годах занималась отъемом бизнеса на Дальнем Востоке, а Ковалев входил в силовое крыло ОПГ. Группировка известна рядом громких нападений — в том числе на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году. Ковалев, находясь в одной из свердловских колоний, просит суд выпустить его и назначить другое наказание. Бывший боец согласен на принудительные работы, хотя 12 декабря Чкаловский районный суд отказал ему в таком ходатайстве. Свердловчанин, устроивший массовое убийство в сауне Евгений Хвощевский выпустил около десяти пуль в своенго шефа Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанин Евгений Хвощевский стал известен после массового убийства в сауне. Он вместе с напарником купил пистолет и 16 патронов к нему и летом 1998 года, разозлившись на своего шефа, пошел на убийство. Сначала он застрелил двоих охранников, сидевших в будке около сауны, добив их контрольными выстрелами. После этого Хвощевский зашел в помещение, где сидел его шеф с подругой, и убил обоих, выпустив в них суммарно десять пуль. Силовики задержали Хвощевского с его напарником вечером после убийства, несмотря на попытки преступников скрыться. В 1999 году суд признал Хвощевского виновным и отправил в колонию на всю жизнь, хотя закон позволяет изменить ему наказание уже в 2023 году. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, кто еще из опасных преступников может освободиться в 2023 году. Там сообщили, что предоставлять данные о местонахождении осужденных незаконно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в Свердловской области могут быть замечены опасные убийцы, насильники и сутенеры, среди которых есть приговоренные к пожизненному заключению. Как минимум, у четверых самых страшных преступников появился шанс выйти на свободу или заменить наказание более мягким, сообщил осведомленный источник. Самые жуткие личности, пока сидящие за решеткой, — в материале URA.RU. «Те из пожизненно заключенных, кто отсидел в колонии 25 лет, имеют право просить о пересмотре наказания. Их могут выпустить на волю, назначив обязательные работы, — это вполне реалистичный сценарий. Конечно, многое зависит от их поведения в колонии, но решения судов бывают непредсказуемы», — рассказал собеседник агентства. Сутенер, продавший в рабство за границу больше ста девушек Торговец людьми Янай Ави считается одним из самых известных и жестоких сутенеров, орудовавших в России. Он создал ОПГ, члены которого вербовали молодых девушек для занятия проституцией в Израиле, Италии, Германии, Греции, Голландии и Объединенных Арабских Эмиратах. Туда, по версии следствия, отослали более ста девушек. В деле Ави помогала целая команда подельников, среди которых был подполковник ГРУ. Группировка заказывала рекламу в СМИ, предлагая девушкам работу в Европе на вакансиях официанток, продавцов и нянь, но на деле жертв встречали члены группировки и отдавали в рабство. Всего таким образом через границу перевезли более ста доверчивых девушек. Ави поймали и направили в колонию Екатеринбурга на 16 лет, но, как только появилась возможность просить об условно-досрочном освобождении, сутенер стал пытаться выйти на свободу. Последняя неудачная попытка была 26 декабря, а следующая — в 2023 году. Главарь ОПГ, закапывавший свердловчанок на «Кладбище невест» Свердловчанин Эдуард Чудинов в 2002—2005 годах создал жестокую банду убийц, которые принуждали девушек к проституции, а несогласных или плохо выполняющих свою работу — убивали и закапывали в лесу около поселка Левиха (под Нижним Тагилом). Останки обнаружили случайно в 2007 году, и тогда вышли на след банды. Место захоронения назвали «кладбищем невест». ОПГ организовал Чудинов и его брат Дмитрий, в нее входили восемь человек. Главарь выкупил интим-салон, куда поселял завербованных девушек из неблагополучных семей. Для тех, кто соглашался продавать свое тело, придумывали легенду для родственников и вынуждали писать им письма. Если девушки отказывались работать или возмущались из-за проблем, то бандиты душили их и вывозили под Левиху. Силовики смогли доказать больше десяти эпизодов убийства девушек, оставленных на «кладбище невест». Некоторых даже не закапывали, а лишь забрасывали снегом и ветками. Самой молодой жертве было 13 лет, а самой старшей — 26. Чудинова отправили в колонию на всю жизнь. Сначала он отбывал наказание в легендарной свердловской колонии строгого режима «Черный беркут», после закрытия которой был переведен в Хабаровский край. В 2023 у него есть возможность просить о смягчении наказания. Боец приморской банды, нападавшей на силовиков Криминальный авторитет Андрей Ковалев выступал одним из главных бойцов приморской ОПГ Санжарова. Банда в 2005—2009 годах занималась отъемом бизнеса на Дальнем Востоке, а Ковалев входил в силовое крыло ОПГ. Группировка известна рядом громких нападений — в том числе на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, был убит в 2009 году. Ковалев, находясь в одной из свердловских колоний, просит суд выпустить его и назначить другое наказание. Бывший боец согласен на принудительные работы, хотя 12 декабря Чкаловский районный суд отказал ему в таком ходатайстве. Свердловчанин, устроивший массовое убийство в сауне Свердловчанин Евгений Хвощевский стал известен после массового убийства в сауне. Он вместе с напарником купил пистолет и 16 патронов к нему и летом 1998 года, разозлившись на своего шефа, пошел на убийство. Сначала он застрелил двоих охранников, сидевших в будке около сауны, добив их контрольными выстрелами. После этого Хвощевский зашел в помещение, где сидел его шеф с подругой, и убил обоих, выпустив в них суммарно десять пуль. Силовики задержали Хвощевского с его напарником вечером после убийства, несмотря на попытки преступников скрыться. В 1999 году суд признал Хвощевского виновным и отправил в колонию на всю жизнь, хотя закон позволяет изменить ему наказание уже в 2023 году. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области, чтобы выяснить, кто еще из опасных преступников может освободиться в 2023 году. Там сообщили, что предоставлять данные о местонахождении осужденных незаконно.