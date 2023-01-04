Как Свердловская область прожила 2022-й. Фотоитоги года

2022-й стал непростым для свердловчан, но в суровых испытаниях проявился несгибаемый уральский характер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Насыщенный и противоречивый 2022 год остался позади. Для Свердловской области, как и для всей России, он стал одним из самых богатых на события за последнее время. Жители региона избрали губернатора, сотни военнослужащих отправились защищать родину, Екатеринбург отпраздновал последний день рождения перед 300-летием, а экс-мэр Евгений Ройзман стал фигурантом уголовного дела. Чем еще свердловчанам запомнится 2022 год — в подборке фотокорреспондента URA.RU Владимира Жабрикова.

В феврале службы спасения, сотрудники ГИБДД и специалисты управления автодорог Свердловской области учились к экстремальным происшествиям и ситуациям. Так, они отрабатывали схему взаимодействия ликвидации последствий ДТП при неблагоприятных погодных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

18 февраля в Екатеринбург с инспекцией приезжал министр спорта РФ Олег Матыцин (на фото в красном галстуке). Его совещание со свердловскими чиновниками совпало по времени с биатлонной гонкой, в которой участвовала сборная России. Едва дождавшись конца совещания, полпред Владимир Якушев открыл трансляцию на телефоне, собрав вокруг себя губернатора Евгения Куйвашева, депутата Госдумы Антона Шипулина и самого Матыцина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но интересовал Матыцина не только биатлон. Федерального министра привезли на строящуюся ледовую «УГМК-Арену» в центре Екатеринбурга. Буквально за час до него на стадионе побывали другие уважаемые гости — делегация депутатов Госдумы во главе с прославленным хоккеистом Владиславом Третьяком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство «УГМК-Арены» должно было выйти на финишную прямую в 2022 году. Но в силу разных причин сроки сдвинули: будущее место притяжения хоккейных болельщиков планируют сдать только в конце 2024-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начало марта 2022-го. Свердловские медики делали все возможное, чтобы спасти земляков от эпидемии COVID-19. На фото пациентка дышит через кислородную маску в стационаре Центральной городской клинической больницы №3 на улице Братьев Быковых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

18 марта в Екатеринбурге прошел митинг-концерт, посвященный годовщине «Крымской весны». Людей пришло так много, что на входе в Исторический сквер образовалась пробка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

29 марта начался суд по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он обвинялся в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Политик неоднократно неодобрительно высказывался в отношении спецоперации на Украине. Ему три раза выписывали штраф. На фото Ройзман со своим адвокатом Юлией Федотовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весной на Урале началась своя спецоперация — по выходу из-под санкционного давления Запада. Наибольшую активность в этом деле проявил полпред Владимир Якушев. 1 апреля, например, он побывал в лабораториях УрФУ, где готовят новые отечественные разработки на смену западным. А сразу после вместе с ректором вуза Виктором Кокшаровым и замом губернатора Павлом Крековым давал комментарии прессе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весной традиционно екатеринбуржцы жаловались на грязь в городе. На фото ребенок радуется гигантской луже, которая появилась в середине апреля на улица Космонавтов, 47 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В апреле в Екатеринбурге побывали российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Прокопьев. Визит произошел благодаря приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). 16 апреля космонавты встретились с уральцами в Храме-на-Крови и рассказали, почему выбрали свою профессию, как выращивали себе на орбите еду и зачем им в космосе игрушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца весны была неясна судьба Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В итоге из-за международного давления федерация FISU отменила игры, хотя строившиеся спортивные объекты уже вот-вот должны были сдавать. Свердловские власти заверили: все проекты будут закончены в срок. На фото — строитель одного из будущих зданий в районе Новокольцовском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

25 апреля полпред Владимир Якушев и замгубернатора Павел Креков приехали в Институт физики металлов. В присутствии теперь уже бывшего главы Уральского отделения РАН Валерия Чарушина (справа) Якушев заявил, что власти будут активно поддерживать отношения с учеными и промышленниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

9 мая в Екатеринбурге прошло празднование 77-й годовщины со Дня Победы. На площади 1905 года состоялась демонстрация военной техники, а в Верхней Пышме — парад авиации. На фото момент репетиции Парада Победы с техникой Эдуард Корниенко

Закончилось празднование салютом. Небо над Екатеринбургом украсили более 500 салютных залпов. Тысячи екатеринбуржцев заполнили центр города, чтобы посмотреть на салют Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В 2022-м году впервые после двухлетнего перерыва последний звонок для выпускников прошел очно. До этого из-за коронавируса последние звонки проводились в режиме онлайн. Екатеринбургские ребята удивили горожан своей лихостью, когда бросились с набережной купаться в Исети Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

17 мая в Екатеринбурге собрался совет неравнодушных горожан. Организаторы протестов и критики власти выступили перед мэром Алексеем Орловым с докладами, а тот, в свою очередь, дал либерально настроенной общественности советы. На фото — замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов и глава комитета городского благоустройства Тамара Благодаткова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2022-м в Екатеринбурге впервые за два года состоялась всероссийская акция «Ночь музеев». Главной темой мероприятия стала культура народов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июне возле Храма на Крови впервые стартовал фестиваль цветочных композиций «Белый цветок-2022». Он продлился до первых заморозков. Цветочные композиции были посвященны 300-летию Екатеринбурга, мировому искусству и царской семье Романовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июне был презентован логотип 300-летия Екатеринбурга. Квадратный контур знака отсылает к форме крепости, с которой начинался Екатеринбург. Эта работа победила в народном голосовании среди двух сотен конкурентов. Всего в голосовании приняли участие восемь тысяч свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

22 июня, в День чествования памяти жертв войны, сотни людей традиционно возложили цветы к мемориалу на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Сделали это и свердловские чиновники во главе с полпредом Владимиром Якушевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июне в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Ночь музыки». В нем было задействовано 103 площадки и более 3000 музыкантов. Они исполнили музыку различных жанров: от хип-хопа до джаза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной интригой «Ночи музыки» было имя ведущего. Организаторы звали провести мероприятие Ивана Урганта, но шоумен не нашел времени в своем плотном графике. Отказался вести фестиваль и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В итоге «Ночь музыки-2022» так и прошла без звездного ведущего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

4 июля в Екатеринбург прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, во второй раз открывавший выставку «Иннопром». Шеф российского правительства пробыл на Урале чуть меньше четырех часов и заставил местный истеблишмент знатно понервничать. А с губернатором Евгением Куйвашевым он провел совещание тет-а-тет прямо в аэропорту Кольцово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В июле в Екатеринбурге отмечали «Царские дни», в город съехались со всей России десятки тысяч православных. Традиционно от Храма-на Крови до Ганиной Ямы состоялся крестный ход, его протяженность 20 километров. Перед крестным ходом на ночное богослужение пришел свердловский губернатор Евгений Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В конце июня Екатеринбург отпраздновал Сабантуй — татаро-башкирский праздник, знаменующий окончание полевых работ. Гвоздем праздника стали настоящие лошадиные скачки, собравшие несколько сотен зрителей. Состоятельные гости выбирали четвероногих фаворитов и даже заключали пари друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как похорошел ЦПКиО имени Маяковского при новом руководстве. В ближайшие месяцы в парке собираются реконструировать летнюю эстраду, бывшую любимым местом горожан еще в советские годы. На руины нынешней эстрады приехали посмотреть губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор ЦПКиО Павел Зубакин. Закончить работы планируют к 300-летию города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летом жители Екатеринбурга и других свердловских городов часто жаловались на смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной смога были лесные пожары. На борьбу с ними были брошены большие силы МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В августе в Екатеринбурге прошел крупнейший музыкальный фестиваль Summer Fest. Он длился два дня, на сцене выступили 18 артистов, в том числе Ольга Бузова (на фото), Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazovs Brothers и другие популярные артисты. От избытка чувств одна из зрительниц упала в обморок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские заводы научились выживать в условиях строжайших санкций, объявленных Западом. Предприятия нашли способы импортозамещения, не остановив производство. На фото — Уральский турбинный завод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

20 августа в Екатеринбурге отметили День города — 2022. Мэр Алексей Орлов лично включил победителям конкурса «Городская свадьба» приз — сертификат на свадебное путешествие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2022 году Ростуризм выбрал Свердловскую область и еще 48 регионов для выдачи грантов под проекты в сфере туризма в 2023 году на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов. На фото — река Реж под Нижней Синячихой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Например, Троицко-Байновское месторождение огнеупорных глин под Богдановичем тоже может привлекать туристов не только со всей России, но и из-за рубежа. Оно известно как Уральский марс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В августе экс-мэру Екатеринбурга избрали меру пресечения — запрет определенных действий. Это означает, что он не может посещать публичные мероприятия и покидать дом дольше, чем на одну минуту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все лето Евгений Куйвашев колесил по городам области — в сентябре его ждали губернаторские выборы. В поисках встречи с избирателем кандидат появлялся на всевозможных торжествах, фестивалях и ярмарках. В Ирбите, например, местные умельцы выставили Куйвашева на продажу — пусть и нарисованного Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

11 сентября свердловчане выбирали нового губернатора. Победу в первом туре одержал Евгений Куйвашев, набравший 65,78% голосов. Его ближайший соперник, коммунист Александр Ивачев, получил результат почти в пять раз меньше — 12,9%. Для Куйвашева этот губернаторский срок станет третьим подряд, он руководит Свердловской областью с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В октябре Екатеринбург принял один из крупнейших строительных форумов страны 100+ Techno Build. Широкая публика осталась равнодушна к мероприятию, а вот истеблишмент пропустить его не мог. На фото — бывший министр строительства РФ, полпред Владимир Якушев знакомится с новыми технологиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область одной из первых в России выполнила план по частичной мобилизации, объявленной российским президентом Владимиром Путиным. Из региона было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин. На фото — тренировочные стрельбы мобилизованных из Центрального военного округа на полигоне Еланский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ноябре возле «Екатеринбург Арены» торжественно открыли шестиметровую скульптуру «Эпоха» в честь Николая Дуракова — семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом, признанного лучшим хоккеистом страны XX века. Говорят, легендарный спортсмен расплакался, когда увидел свою фигуру в мастерской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU