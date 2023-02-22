Где свердловчанам встречать Масленичную неделю

Сжигание девятиметрового Змея Горыныча, автобус с баянистами и катание на тазиках

22 февраля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Основные масленичные гуляния пройдут 26 февраля Фото: Анастасия Кулагина © URA.RU Екатеринбург готовится встречать весну: с 20 по 26 февраля в столице Урала стартовала неделя празднования Масленицы. Основная часть торжеств пройдет 26 февраля. О том, как ярко провести Масленичные гуляния, пока длятся длинные февральские праздники — в подборке URA.RU. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Катаемся на автобусе с баянистами В главном парке Екатеринбурга Масленицу начнут отмечать с 12:00. В течение дня гостей парка Маяковского ждут игры, хороводы, песни, а также шоу-дуэт «Дубль Диез», который исполнит мелодии и ритмы народов мира. Ходулисты-аниматоры из творческой группы U.S.T удивят екатеринбуржцев в 14:00, а в 15:00 Коляда-театр покажет семейный спектакль «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Завершится празднование традиционным сожжением чучела в 18:00. Также артисты драматурга Николая Коляды выступят в Летнем парке Уралмаш, здесь же с 11:00 до 16:00 пройдут музыкальные концерты, сожжение Масленицы, метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие забавы. В 2023 году впервые в парк Маяковского запустят брендированные бесплатные автобусы, которые будут следовать по маршрутам: «Метро Ботаническая — Саввы Белых — Щорса — Парк Маяковского» и «Метро Площадь 1905 — ТРЦ „Гринвич“ — музей Бажова — Парк Маяковского». Автобусы буду ходить с 11:00 до 17:00 (каждые 30 минут). Последний автобус будет отходить от парка Маяковского в 19:25. Во время движения в автобусах будут выступать баянисты, которые подарят праздничное настроение пассажирам. Готовим вместе с гонщиком и победителем «Адской кухни» В туристическом кластере, который расположен на набережной городского пруда напротив завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, устроят «Большую Сысертскую Масленицу». Организаторы праздника избрали своим девизом «Ешь, гуляй жги», где каждое слово подразумевает тот или иной вид активности. В плане гастрономии посетителям предлагают отведать блинов, сыры и мед, а также посетить фестиваль супов «Переборщи», где в 14:00 автогонщик Сергей Карякин и победитель пятого сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев приготовят дикий уральский суп с косулей. Кроме этого, гости фестиваля смогут поучаствовать в боях подушками, катании на тазиках и соревновании частушек. Кульминацией мероприятия станет сжигание десятиметровой Масленицы в 16:30 на территории загородного клуба «Белая лошадь». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участвуем в карнавале на льду Также на территории городского пруда пройдет «Новая Масленица». Гостей просят поддержать дресс-код ради карнавала, который пройдет на Сысертском городском пруду. От гостей требуется надеть современную одежду и показать, как ее можно умело сочетать с традиционными русскими вещами, за самый удачный костюм вручат приз. Также в Сысерти посетители смогут потанцевать под DJ-сеты, послушать цыганскую группу, поучаствовать в масленичных гаданиях и посетить бьюти-зону. Сжигаем девятиметрового Змея Горыныча В тематическом центре «Парк Сказов» в поселке Арамиль с 10:00 до 19:00 будут проходить различные мастер-классы, выступления сказочных героев, активности, а также гостей фестиваля ждет огненное шоу и 3000 блинов с пятью видами начинок. Финалом мероприятия станет сожжение девятиметрового Змея Горыныча, который станет символом приближения весны и оттепели. Его организаторы мероприятия готовили в течение последних двух месяцев. Чтобы попасть на сказочный фестиваль, необходимо заплатить от 700 до 2100 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург готовится встречать весну: с 20 по 26 февраля в столице Урала стартовала неделя празднования Масленицы. Основная часть торжеств пройдет 26 февраля. О том, как ярко провести Масленичные гуляния, пока длятся длинные февральские праздники — в подборке URA.RU. Катаемся на автобусе с баянистами В главном парке Екатеринбурга Масленицу начнут отмечать с 12:00. В течение дня гостей парка Маяковского ждут игры, хороводы, песни, а также шоу-дуэт «Дубль Диез», который исполнит мелодии и ритмы народов мира. Ходулисты-аниматоры из творческой группы U.S.T удивят екатеринбуржцев в 14:00, а в 15:00 Коляда-театр покажет семейный спектакль «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Завершится празднование традиционным сожжением чучела в 18:00. Также артисты драматурга Николая Коляды выступят в Летнем парке Уралмаш, здесь же с 11:00 до 16:00 пройдут музыкальные концерты, сожжение Масленицы, метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие забавы. В 2023 году впервые в парк Маяковского запустят брендированные бесплатные автобусы, которые будут следовать по маршрутам: «Метро Ботаническая — Саввы Белых — Щорса — Парк Маяковского» и «Метро Площадь 1905 — ТРЦ „Гринвич“ — музей Бажова — Парк Маяковского». Автобусы буду ходить с 11:00 до 17:00 (каждые 30 минут). Последний автобус будет отходить от парка Маяковского в 19:25. Во время движения в автобусах будут выступать баянисты, которые подарят праздничное настроение пассажирам. Готовим вместе с гонщиком и победителем «Адской кухни» В туристическом кластере, который расположен на набережной городского пруда напротив завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, устроят «Большую Сысертскую Масленицу». Организаторы праздника избрали своим девизом «Ешь, гуляй жги», где каждое слово подразумевает тот или иной вид активности. В плане гастрономии посетителям предлагают отведать блинов, сыры и мед, а также посетить фестиваль супов «Переборщи», где в 14:00 автогонщик Сергей Карякин и победитель пятого сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев приготовят дикий уральский суп с косулей. Кроме этого, гости фестиваля смогут поучаствовать в боях подушками, катании на тазиках и соревновании частушек. Кульминацией мероприятия станет сжигание десятиметровой Масленицы в 16:30 на территории загородного клуба «Белая лошадь». Участвуем в карнавале на льду Также на территории городского пруда пройдет «Новая Масленица». Гостей просят поддержать дресс-код ради карнавала, который пройдет на Сысертском городском пруду. От гостей требуется надеть современную одежду и показать, как ее можно умело сочетать с традиционными русскими вещами, за самый удачный костюм вручат приз. Также в Сысерти посетители смогут потанцевать под DJ-сеты, послушать цыганскую группу, поучаствовать в масленичных гаданиях и посетить бьюти-зону. Сжигаем девятиметрового Змея Горыныча В тематическом центре «Парк Сказов» в поселке Арамиль с 10:00 до 19:00 будут проходить различные мастер-классы, выступления сказочных героев, активности, а также гостей фестиваля ждет огненное шоу и 3000 блинов с пятью видами начинок. Финалом мероприятия станет сожжение девятиметрового Змея Горыныча, который станет символом приближения весны и оттепели. Его организаторы мероприятия готовили в течение последних двух месяцев. Чтобы попасть на сказочный фестиваль, необходимо заплатить от 700 до 2100 рублей.