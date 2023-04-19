Немец переехал в Свердловскую область ради души и кайфа

Рассказ, почему человеку с русской душой в Германии плохо и чем Россия превосходит Европу

20 апреля 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

В будущем многие иностранцы покинут Европу и устремятся в Россию, уверен Валерий. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданин Германии Валерий Г. переехал в Свердловскую область, потому что считает, что Россия во многом опережает Запад. Мужчина уверен, что уже через 10 лет европейцы массово начнут перебираться в РФ. Почему человеку с русской душой в Германии плохо и в чем наша страна превосходит заграницу, собеседник рассказал URA.RU. «Вы душой здесь живете. Все дело в душе. В Германии вы чужой человек, вы никогда там не будете немцем, как бы вы не разговаривали на немецком языке. Я переехал туда в 16 лет, учился, закончил институт, идеально говорю на немецком, но я не свой. Меня не воспринимают как немца. Вы там всегда второй сорт», — рассказал Валерий. Его бабушка — этническая немка, родившаяся в Волгоградской области. Когда ей было 13 лет, началась Великая Отечественная война, и семью выселили в Казахстан. Бабушке уже было больше 60 лет, когда Германия прислала ей приглашение. Так семья Валерия перебралась в ФРГ. Он прожил там 20 лет, получил гражданство и… уехал в Россию. «Россия сейчас развивается, есть многие области, которые здесь лучше, чем в Германии — хоть для вас это и дико слышать. Человек с русским именем и русской душой не сможет быть в Германии счастлив, полагает Валерий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если взять банковский сектор и сравнить, к примеру, приложение Сбербанка и Дойче банка, вы удивитесь, насколько он отстает. Они живут 80-ми годами! Там вы деньги пересылаете и надо ждать два-три дня, по номеру телефона вовсе не перечислишь. Там сложнее открыть банковский счет, поставить на учет машину, забрать номера, а перевести номер сотового из одной сети на другую — целая маята», — перечислил Валерий. По его словам, образование в Германии оставляет желать много лучшего. «В российских садиках с детьми занимаются, всякие кружки-утренники, песенки-стихи, а в ФРГ ничего — с утра до вечера сами по себе на полу играют. В институтах образование хорошее, это да, а в школах очень слабое. Я когда переехал, на меня учителя смотрели как на вундеркинда», — вспоминает мужчина. «Поверьте мне: даже если вы в Германии, как я, проживете 20 лет, и все у вас будет — еда-работа-домик, все красиво и зелено — кайфа не будет. Это благополучие не стоит души. В России захотел — пошел на лыжах покатался, захотел — на коньках, или рыбу половил, шашлыки пожарил. А там все это ущемляется. Чтобы рыбу поймать, надо экзамены сдать, научиться, как рыбку молотком не по голове ударить. Это все русский народ напрягает», — говорит Валерий. Из города Эссен под Кельном он переехал в Алапаевск, откуда в ближайшее время собирается перебраться в Екатеринбург. Урал он выбрал потому, что здесь живет его тетя. «А куда мне было возвращаться? В Казахстан я ехать не хотел. У меня родины, по сути, нет. Многие русские немцы и хотели бы вернуться в Россию, но куда? Поэтому сидят в Германии», — объясняет мужчина. Жизнь в России свободнее и счастливее, считает собеседник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Теперь он занимается оформлением документов, чтобы вывезти своих родителей. По его словам, отец и мама хоть завтра готовы уехать в Россию. «У родителей в Германии дача, знаете, сколько раз там на них жаловались? То батя неправильно деревья спилил, то батя невовремя стучит, то батя дрова жжет неправильно, то крышу батя построил метр 30 сантиметров, а можно метр 20. Пришлось ему ее пилить, убирать. Он уже там всего боится. Немцы на даче лежат и загорают, а мы-то привыкли работать, строить, стругать!» — рассказывает Валерий. «Я уверен, что через 10 лет Европа сильно отстанет от России и будет изо всех сил пытаться за ней угнаться. Зря смеетесь! В России жить становится лучше, все познается в сравнении. Пройдет немного времени, и переезд иностранцев сюда станет массовым явлением», — считает мужчина. О тенденции европейцев переезжать в Россию агентство писало и раньше. Среди основных причин, которые заставляют иностранцев менять место жительства — засилье мигрантов, ЛГБТ-пропаганда, дискриминация по национальному признаку и отсутствие демократии. Один из переехавших в Свердловскую область этнических немцев сказал, что верит в Россию, которая обретет независимость и собственный путь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданин Германии Валерий Г. переехал в Свердловскую область, потому что считает, что Россия во многом опережает Запад. Мужчина уверен, что уже через 10 лет европейцы массово начнут перебираться в РФ. Почему человеку с русской душой в Германии плохо и в чем наша страна превосходит заграницу, собеседник рассказал URA.RU. как бы вы не разговаривали на немецком языке. Я переехал туда в 16 лет, учился, закончил институт, идеально говорю на немецком, но я не свой. Меня не воспринимают как немца. Вы там всегда второй сорт», — рассказал Валерий. Его бабушка — этническая немка, родившаяся в Волгоградской области. Когда ей было 13 лет, началась Великая Отечественная война, и семью выселили в Казахстан. Бабушке уже было больше 60 лет, когда Германия прислала ей приглашение. Так семья Валерия перебралась в ФРГ. Он прожил там 20 лет, получил гражданство и… уехал в Россию. Если взять банковский сектор и сравнить, к примеру, приложение Сбербанка и Дойче банка, вы удивитесь, насколько он отстает. Они живут 80-ми годами! Там вы деньги пересылаете и надо ждать два-три дня, по номеру телефона вовсе не перечислишь. Там сложнее открыть банковский счет, поставить на учет машину, забрать номера, а перевести номер сотового из одной сети на другую — целая маята», — перечислил Валерий. По его словам, образование в Германии оставляет желать много лучшего. «В российских садиках с детьми занимаются, всякие кружки-утренники, песенки-стихи, а в ФРГ ничего — с утра до вечера сами по себе на полу играют. В институтах образование хорошее, это да, а в школах очень слабое. Я когда переехал, на меня учителя смотрели как на вундеркинда», — вспоминает мужчина. В России захотел — пошел на лыжах покатался, захотел — на коньках, или рыбу половил, шашлыки пожарил. А там все это ущемляется. Чтобы рыбу поймать, надо экзамены сдать, научиться, как рыбку молотком не по голове ударить. Это все русский народ напрягает», — говорит Валерий. Из города Эссен под Кельном он переехал в Алапаевск, откуда в ближайшее время собирается перебраться в Екатеринбург. Урал он выбрал потому, что здесь живет его тетя. «А куда мне было возвращаться? В Казахстан я ехать не хотел. У меня родины, по сути, нет. Многие русские немцы и хотели бы вернуться в Россию, но куда? Поэтому сидят в Германии», — объясняет мужчина. Теперь он занимается оформлением документов, чтобы вывезти своих родителей. По его словам, отец и мама хоть завтра готовы уехать в Россию. «У родителей в Германии дача, знаете, сколько раз там на них жаловались? То батя неправильно деревья спилил, то батя невовремя стучит, то батя дрова жжет неправильно, то крышу батя построил метр 30 сантиметров, а можно метр 20. Пришлось ему ее пилить, убирать. Он уже там всего боится. Немцы на даче лежат и загорают, а мы-то привыкли работать, строить, стругать!» — рассказывает Валерий. О тенденции европейцев переезжать в Россию агентство писало и раньше. Среди основных причин, которые заставляют иностранцев менять место жительства — засилье мигрантов, ЛГБТ-пропаганда, дискриминация по национальному признаку и отсутствие демократии. Один из переехавших в Свердловскую область этнических немцев сказал, что верит в Россию, которая обретет независимость и собственный путь.